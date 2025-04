Helmut Ditsch y su obra más monumental, hecha de espacio y tiempo

“Yo pintaba naturaleza, pintaba el glaciar y las montañas argentinas en grandes formatos, cuando era el momento de hacer arte conceptual. Evidentemente no vendía nada. Y ahí me volvió esa imagen de Marion que me decía: ‘Tenés que hacerlo porque esto en 20 años va a tener su lugar. En 20 años lo va a entender la gente’”. Foto: Gentileza del artista