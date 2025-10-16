“Sueños… y más”: el universo pictórico de Hugo Lazzarini vuelve a Santa Fe

El próximo viernes 17 de octubre a las 20:30, el reconocido artista visual Hugo Lazzarini inaugurará su nueva muestra “Sueños… y más” en el espacio cultural Château Rose, sede de la Alianza Francesa de Santa Fe (Bv. Gálvez 2147).
El artista santafesino inaugura una nueva muestra en la Alianza Francesa con entrada libre y gratuita.
El próximo viernes 17 de octubre a las 20:30, el reconocido artista visual Hugo Lazzarini inaugurará su nueva muestra “Sueños… y más” en el espacio cultural Château Rose, sede de la Alianza Francesa de Santa Fe (Bv. Gálvez 2147).
La propuesta reúne una serie de obras que dialogan con los grandes maestros de la historia del arte, reinterpretados desde la sensibilidad única de Lazzarini. Entre las piezas, se perciben guiños y homenajes a referentes como Miguel Ángel, Leonardo, Klimt y Picasso, combinando lo clásico con una mirada contemporánea, crítica y profundamente personal.
En palabras del propio artista: "Pinto desde los sueños, a veces desde las pesadillas. Salgo del marco y los invito a mirar conmigo".
El evento contará con un cóctel de inauguración y la presentación del Sr. Roberto Zelaya, quien introducirá el recorrido curatorial de la muestra.
Esta exposición puede considerarse una continuación o expansión de la propuesta que Lazzarini presentó en 2023 bajo el título “Sueños, pesadillas y pintores universales”, donde ya anticipaba su fascinación por los cruces estéticos y las referencias al canon pictórico occidental.
Qué: Muestra de pinturas “Sueños… y más”
Artista: Hugo Lazzarini
Dónde: Château Rose – Alianza Francesa Santa Fe, Bv. Gálvez 2147
Cuándo: Viernes 17 de octubre, 20:30
Entrada: Libre y gratuita
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.