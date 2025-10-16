#HOY:

“Sueños… y más”: el universo pictórico de Hugo Lazzarini vuelve a Santa Fe

El artista santafesino inaugura una nueva muestra en la Alianza Francesa con entrada libre y gratuita.

 22:48

El próximo viernes 17 de octubre a las 20:30, el reconocido artista visual Hugo Lazzarini inaugurará su nueva muestra “Sueños… y más” en el espacio cultural Château Rose, sede de la Alianza Francesa de Santa Fe (Bv. Gálvez 2147).

La propuesta reúne una serie de obras que dialogan con los grandes maestros de la historia del arte, reinterpretados desde la sensibilidad única de Lazzarini. Entre las piezas, se perciben guiños y homenajes a referentes como Miguel Ángel, Leonardo, Klimt y Picasso, combinando lo clásico con una mirada contemporánea, crítica y profundamente personal.

En palabras del propio artista: "Pinto desde los sueños, a veces desde las pesadillas. Salgo del marco y los invito a mirar conmigo".

El evento contará con un cóctel de inauguración y la presentación del Sr. Roberto Zelaya, quien introducirá el recorrido curatorial de la muestra.

Esta exposición puede considerarse una continuación o expansión de la propuesta que Lazzarini presentó en 2023 bajo el título “Sueños, pesadillas y pintores universales”, donde ya anticipaba su fascinación por los cruces estéticos y las referencias al canon pictórico occidental.

Datos del evento

Qué: Muestra de pinturas “Sueños… y más”

Artista: Hugo Lazzarini

Dónde: Château Rose – Alianza Francesa Santa Fe, Bv. Gálvez 2147

Cuándo: Viernes 17 de octubre, 20:30

Entrada: Libre y gratuita

