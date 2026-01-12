Según las pinturas de Jean Béraud

¿Cómo era salir a caminar por las calles de París en la Belle Époque?

Las obras del pintor, nacido el 12 de enero de 1849, permiten reconstruir cómo se vivía el espacio público en la capital francesa a finales del siglo XIX. Una ciudad que cambiaba y aprendía a habitar la modernidad.