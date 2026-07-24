El recuerdo de su paso por Santa Fe

Jorge Ludueña: el artista que deslumbró a Mujica Lainez y González Tuñón

A finales de julio de 1966, expuso en la galería Libretex. Una crítica publicada por El Litoral anticipó el talento de un pintor y dibujante por entonces treintañero que luego sería reconocido entre las figuras más originales del arte argentino.