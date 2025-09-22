Entregaron los premios del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe

El sábado 20 de septiembre, en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, se realizó el acto de premiación del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe y 8° Certamen Hugo Padeletti.
La ceremonia se realizó el sábado. El primer premio fue para una obra escultórica de Malcon D’Stefano, que ingresó al acervo del organismo. La lista completa de los premiados.
El sábado 20 de septiembre, en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, se realizó el acto de premiación del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe y 8° Certamen Hugo Padeletti.
La ceremonia estuvo presidida por el secretario de Gestión Cultural de la Provincia, Sebastián Cáceres; acompañado por el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; la subsecretaria de Identidad y Territorio, Natalia Enrico; la directora provincial de Museos, Laura D´Aloisio y la asistente técnica del área, Lucía Stubrin.
También estuvieron presentes el diputado provincial Pablo Farías; la directora ejecutiva de Museos de la Municipalidad de Santa Fe, María Laura Martínez Spaggiari; la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina; y Marta Perticará de la Asociación Amigos del Museo, entre otros.
El Premio Gobierno de la Provincia de Santa Fe de 2.000.000 de pesos (y adquisición) fue otorgado a "Las horas perfectas", escultura en cartapesta del artista Malcon D' Stefano.
Por su parte, la investigadora Milena Gallipoli fue galardonada en el Certamen Hugo Padeletti. Estímulo a la investigación en el Campo de las Artes, por su proyecto "Los dioses del Olimpo bajan a Santa Fe: la colección de calcos escultóricos del Museo Rosa Galisteo".
La investigadora recibirá una asignación de 1.200.000 de pesos para desarrollar su proyecto, en el término de once meses.
– Premio Estímulo Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe $780.000 (no adquisición) a la obra "El desierto crece", de la serie "Mas allá de las distopías /Otro paisaje" (dibujo), de Victoria Liguori.
– Premio Estímulo Museo Provincial de Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez» $780.000 (no adquisición) a la obra "14 o la desaparición", de la serie "Buscado" (video), de Nicolás Sebastián Rodríguez.
– Premio Estímulo Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe $400.000 (no adquisición) a la obra "El beso de Julio y Antonio" (escultura), de Mariana De Matteis.
– Premio Estímulo Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe $400.000 (no adquisición) a la obra "Pintura de despedida" (óleo sobre lienzo), de Amanda Tejo Viviani.
– Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe $450.000 (no adquisición) a la obra "Llamadas Il", de la serie "Llamadas" (video-performance), de Ana Florencia Breccia.
– Premio Estímulo Asociación de Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez” $400.000 (no adquisición) a la obra "La adoración", de la serie "Impenetrable" (óleo sobre tela), de Alicia Carolina Nakatsuka.
– Premio Estímulo Concejo Municipal de Santa Fe $400.000 (no adquisición) a la obra "Camionera", de la serie "Forma L" (técnica mixta), de Nadia Belén Romero Gunset.
– Premio Estímulo Senador Provincial Julio Garibaldi $400.000 (no adquisición) a la obra "Ejercicios espirituales" (video-instalación), de Malen Otaño y Suyai Otaño.
– Premio Estímulo Diputada Provincial Gisel Mahmud $400.000 (no adquisición) a la obra "Radio de Cuadros, Pinturas contadas, Temporada 1", de la serie "Radio de Cuadros" (grabación de voz, pinturas contadas), de Juliana Iriart.
El 102° Salón Anual de Santa Fe cuenta con una galería virtual que permite visualizar las obras en www.museorosagalisteo.gob.ar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.