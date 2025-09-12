#HOY:

Anunciaron los premios del 102º Salón Anual Nacional

Toti D’Stefano obtuvo el Premio Gobierno de Santa Fe por la escultura "Las horas perfectas"

El jurado, conformado por Nicola Costantino, Jimena Ferreiro y Gabriel Cepeda, resolvió por unanimidad otorgar el galardón de dos millones de pesos y adquisición a la escultura en cartapesta del artista santafesino.

El jurado tomó la decisión en forma unánime. Foto: Museo Rosa Galisteo
 9:00
El Gobierno de Santa Fe anunció las obras distinguidas en el 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe. El jurado, conformado por Nicola Costantino, Jimena Ferreiro y Gabriel Cepeda, resolvió de forma unánime otorgar el Premio Gobierno de Santa Fe a "Las horas perfectas", escultura en cartapesta del artista Toti D’Stefano.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (4 de enero 1552), el sábado 20 de septiembre, a las 19, en una celebración abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.

Los fundamentos

El Jurado destacó en su veredicto "la relevancia de esta obra en virtud de la investigación que despliega sobre el patrimonio escultórico regional; así como su aproximación poética contemporánea a un motivo iconogáfico como ‘las maternidades’ representadas en la historia de los estilos artísticos del período clásico, y recuperado por el artista con una gran carga sensible".

A la par agregó que "los materiales precarios empleados y la técnica elegida tensionan el concepto de ‘nobleza’ con los que tradicionalmente se trabajó el volumen escultórico en siglos pasados. Finalmente destacamos el uso de la escala y la amalgama compositiva en la evocación de dos piezas escultóricas del espacio público".

La obra formará parte del patrimonio del Museo. Foto: Museo Rosa GalisteoLa obra formará parte del patrimonio del Museo. Foto: Museo Rosa Galisteo

Toti D’Stefano nació en Santa Fe en 1990. Es licenciado en Comunicación Visual (UNL), docente universitario (UNNE) y coordina el proyecto expositivo "A la Cal arte" junto a Ariana Beilis. Integra el colectivo Barrio sin Plaza. Se formó en clínicas con Diana Aisenberg, Cintia Romero y Maximiliano Peralta Rodríguez.

Participó del Programa para Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2018) y del Centro de Investigaciones Artísticas (CIA). Su trayectoria ha sido reconocida con premios y menciones en diversos certámenes. Actualmente vive y trabaja entre Santa Fe y San Martín, provincia de Buenos Aires.

¿Cuándo se puede visitar?

La exposición puede visitarse los jueves y viernes de 9 a 12 y de 14 a 17; sábados, domingos y feriados, de 16 a 19. La clausura está prevista para el domingo 21 de septiembre.

Asimismo, el Salón cuenta con una galería virtual para visualizar las obras participantes. La misma se puede visitar en el micrositio del 102° Salón Anual Nacional de Santa Fe

La totalidad de los premios se puede consultar en este link.

