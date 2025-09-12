Anunciaron los premios del 102º Salón Anual Nacional

Toti D’Stefano obtuvo el Premio Gobierno de Santa Fe por la escultura "Las horas perfectas"

El jurado, conformado por Nicola Costantino, Jimena Ferreiro y Gabriel Cepeda, resolvió por unanimidad otorgar el galardón de dos millones de pesos y adquisición a la escultura en cartapesta del artista santafesino.