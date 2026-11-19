"En toda la naturaleza, en los árboles por ejemplo, veo expresión y un alma, por así decirlo".
"Una frenética etapa creadora": cómo pintó Van Gogh el cuadro que acaba de batir récords
En 1890 en Auvers-sur-Oise, el artista trabajó con pinceladas nerviosas y una paleta reducida. De esa etapa final salió la obra que alcanzó un precio récord de 190,43 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.
El último tramo de la vida de Vincent van Gogh transcurrió en un lugar llamado Auvers-sur-Oise, al norte de París. Allí residía el doctor Gachet (sí, el del famoso cuadro homónimo), quien se ocupaba de su salud. En el breve lapso antes de su muerte, tuvo un vigor creativo arrollador, según las biografías.
De acuerdo a datos del Museo Thyssen-Bornemisza, que habla de "una recuperada energía" y de "una frenética etapa creadora", durante esas últimas semanas de vida "pintó algunos retratos, pero sobre todo numerosos paisajes en los que utilizaba una paleta reducida y unas pinceladas agitadas y nerviosas, de ritmo ondulante y repetitivo".
Fue allí donde concibió el cuadro "Castaños en flor" (Châtaigniers en fleurs) que alcanzó esta semana un precio récord de 190,43 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York, siendo así la obra más cara de Van Gogh vendida hasta el momento en un remate público.
Recorrido controversial
El dato más llamativo es que el cuadro era parte de la colección de los argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier. Y que la venta se realizó tras una fuerte controversia por la procedencia de la pintura.
Según Noticias Argentinas, "los descendientes del editor judío alemán Samuel Fischer, antiguo propietario de la obra, cuestionaron las circunstancias en las que su familia debió desprenderse del cuadro en 1936, en un contexto de persecución nazi". Tras lo cual "los herederos de ambas familias alcanzaron un acuerdo extrajudicial".
En la descripción preparada para la venta, Sotheby's indica que "extraordinarias gamas de color exageran los tonos naturales de las flores rosadas de los castaños, abarcando desde rosas sutiles hasta amarillos y rosas anaranjados, como si prendiera fuego a los árboles con contrastes de colores complementarios en variaciones de verdes y naranjas, azules y rosas".
Cornelia Homburg, en un texto que figura en la página de la casa de subastas, recuerda que a los pocos días de llegar a Auvers-sur-Oise, el 20 de mayo de 1890, van Gogh "eligió los castaños del pueblo como uno de sus primeros motivos pictóricos". Lo cual dio origen a "Castaños en flor".
La vigencia de un pintor legendario
Más allá de la estruendosa cifra, reducir el "fenómeno" que sigue siendo van Gogh a un número implicaría relegar el reconocimiento a una obra de enorme originalidad. Que se nutre también (hay que reconocerlo) de una biografía sufriente, que lo condenó a una falta de reconocimiento que se corrigió recién tras su muerte.
Esa distancia entre el desconocimiento en vida y la consagración posterior ayudó a "armar" la idea de una figura mítica, la del artista incomprendido que llevó su búsqueda creativa hasta las últimas consecuencias.
Lo dice con claridad Miguel Calvo Santos: "paradigma de pintor atormentado, de genio solitario que no vendió ni un miserable cuadro en vida (hoy su obra tiene un valor incalculable), es verdad que tenía serios trastornos psiquiátricos, pero lo cierto es que fue un pintor muy de su tiempo".
El mundo como experiencia
A esa condición icónica se suma la singularidad de su lenguaje. Van Gogh amplió las posibilidades expresivas del color, la pincelada y la representación de la realidad: no quería reproducir fielmente lo que veía, sino transmitir una experiencia emocional del mundo. Eso está claro en "Castaños en flor".
"Tras superar las investigaciones impresionistas, van Gogh y un puñado de otros amigos experimentadores (Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec…) crearon un nuevo estilo, que a falta de un nombre mejor se dio en llamar postimpresionismo", señala el mencionado Calvo Santos.
Hay otro detalle que amplifica la leyenda y explica que van Gogh esté tan vivo en museos, libros, películas, exposiciones inmersivas y reproducciones: su correspondencia con su hermano Theo. Esas cartas sirven para conocer, de primera mano, sus inquietudes, sus dificultades y su visión del arte.
Explicar la inigualable centralidad de van Gogh también equivale a pesar que parte de sus pinturas se encuentran en museos y colecciones institucionales, fuera del circuito habitual de compraventa. Por eso, cada aparición de una obra importante en una subasta internacional es un acontecimiento.
En Buenos Aires
Un dato de color para cerrar: el que quiera ver en Argentina una obra de van Gogh, tiene que ir al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Allí está "Le Moulin de la Galette", pintada entre 1886 y 1887. Es la única obra original de Van Gogh que integra una colección pública en el país.