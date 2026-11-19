"Castaños en flor"

"Una frenética etapa creadora": cómo pintó Van Gogh el cuadro que acaba de batir récords

En 1890 en Auvers-sur-Oise, el artista trabajó con pinceladas nerviosas y una paleta reducida. De esa etapa final salió la obra que alcanzó un precio récord de 190,43 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.