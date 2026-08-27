A los 97 años

Murió Yayoi Kusama, la artista que revolucionó el arte contemporáneo y cubrió el mundo de lunares

La escena artística global despide a una de sus figuras más icónicas y vanguardistas, dejando un legado indeleble marcado por sus icónicos patrones de puntos, gigantescas calabazas e instalaciones inmersivas que redefinieron los límites entre el espectador, la obra y el universo.