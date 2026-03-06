Max Alexander, el niño prodigio de la moda, conquista las pasarelas de París a los 9 años
El pequeño ostenta un Récord Guinness y presentó su colección "Couture to the Max" en el Palais Garnier. Con una madurez asombrosa y una visión sustentable, el "Mozart de la costura" reafirma que el talento no tiene edad.
El mundo de la alta costura suele ser un terreno reservado para la veteranía y los años de formación académica. Sin embargo, durante estas últimas semanas, el nombre de Max Alexander resuena con más fuerza que nunca en la capital francesa. A sus 9 años, el niño prodigio que comenzó hilvanando sueños en plena pandemia ha debutado oficialmente en la Paris Fashion Week, consolidándose como el diseñador más joven en pisar las pasarelas más exigentes del planeta.
Del maniquí de cartón al Palais Garnier
La historia de Max no es producto del azar, sino de una vocación temprana que desafía toda lógica. A los cuatro años, mientras el mundo se detenía por el confinamiento, él le anunció a su madre, Sherri Madison: "Soy modisto". Ante la falta de herramientas, su madre —artista plástica— le fabricó un maniquí de cartón. Ese fue el punto de partida para una carrera meteórica que hoy lo encuentra presentando su colección Otoño/Invierno 2025-2026 en el emblemático Palais Garnier.
La colección presentada en París, bajo su firma Couture to the Max, se inspiró en la naturaleza, las flores y el mar, elementos que el joven creativo asimila durante sus viajes. Con una seguridad que dejó atónitos a los veteranos del sector, Max no solo diseñó las prendas, sino que supervisó personalmente el casting de modelos y la musicalización del desfile. "No estaba nervioso, solo quería que todo se viera hermoso", declaró tras el cierre de su show.
A diferencia de otros talentos precoces, Max Alexander destaca por su dominio técnico. Utiliza el drapeado directamente sobre el cuerpo o el maniquí, una técnica compleja que incluso diseñadores consagrados tardan años en perfeccionar. Su estética, influenciada por pintores como Van Gogh y Yayoi Kusama, se traduce en piezas de volúmenes esculturales y un uso audaz del color.
Un punto fundamental en su propuesta es la sostenibilidad. El 95% de las prendas presentadas en esta edición fueron confeccionadas con materiales reciclados y textiles de excedente (deadstock), enviando un mensaje claro sobre el futuro de la industria desde la perspectiva de las nuevas generaciones.
El respaldo de las estrellas
El ascenso de Max no ha pasado desapercibido para las grandes figuras de Hollywood. Actrices como Sharon Stone y Debra Messing ya han lucido sus diseños, y maestros de la moda como Isaac Mizrahi y Christian Siriano han expresado públicamente su admiración por el pequeño.
Con más de tres millones de seguidores en redes sociales, gestionadas cuidadosamente por sus padres, Max Alexander demuestra que la creatividad y la determinación pueden romper cualquier barrera generacional. Mientras sus pares cursan el nivel primario, él ya escribe su nombre con letras de molde en la historia de la moda internacional.