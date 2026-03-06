El diseñador más joven del mundo

Max Alexander, el niño prodigio de la moda, conquista las pasarelas de París a los 9 años

El pequeño ostenta un Récord Guinness y presentó su colección "Couture to the Max" en el Palais Garnier. Con una madurez asombrosa y una visión sustentable, el "Mozart de la costura" reafirma que el talento no tiene edad.