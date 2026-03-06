Valentina Zenere impactó en la Semana de la Moda de París con un vestido traslúcido

La actriz argentina Valentina Zenere volvió a captar la atención en la escena internacional de la moda al asistir al desfile de la firma francesa Schiaparelli durante la Semana de la Moda de París. Su elección de vestuario, un vestido translúcido y de fuerte impronta sensual, generó gran repercusión en redes sociales y medios especializados.
Un look quese volvió viral
La intérprete llegó al desfile con un audaz diseño traslúcido que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del evento. El vestido, de breteles finos y con plumas distribuidas a lo largo del diseño, dejaba ver su ropa interior negra y destacaba por un profundo escote en la espalda.
La elección de la actriz se viralizó en redes sociales pocas horas después del evento, impulsada por fotografías que circularon desde el ingreso al desfile. El estilismo estuvo a cargo de Dav Martens, reconocido por trabajar con artistas como Tini Stoessel y Emilia Mernes.
Las historias de la actriz en sus redes sociales.
Para completar el conjunto, Zenere optó por zapatos de taco alto transparentes, un detalle que reforzó la estética moderna y sofisticada del look. La revista Vogue Latinoamérica destacó su presencia en redes sociales al señalar que su aparición en el desfile fue “la definición de hot”.
El desfile deSchiaparellien París
El evento se desarrolló en el marco de la Semana de la Moda de París, una de las plataformas más influyentes del calendario internacional de la moda. Durante la presentación se exhibieron 47 conjuntos sobre una pasarela elevada que evocaba el estilo de los desfiles de la década de 1980.
La colección presentó una fuerte presencia de vestidos con impronta sensual: algunos ajustados con efecto cuero, otros con drapeados y aberturas estratégicas. También se destacaron chaquetas con estructuras inspiradas en corsés y diseños que combinaban elementos clásicos con detalles contemporáneos.
El dorado tuvo un papel central en distintos elementos de la colección, desde botones hasta detalles en prendas y tacones. En varias piezas se percibieron referencias artísticas, como los botones inspirados en esculturas del artista Alberto Giacometti.
Inspiración y concepto de la colección
El director creativo de la casa, Daniel Roseberry, tomó como punto de partida el concepto de la “esfinge”. La idea buscó transmitir una estética misteriosa y enigmática, reflejada tanto en las prendas como en los accesorios.
La primera parte del desfile estuvo dominada por tonalidades nude, mientras que otros diseños incorporaron materiales que generaban contrastes visuales entre texturas, transparencias y estructuras rígidas.
Durante el evento, Zenere compartió en sus redes sociales imágenes del desfile y dedicó un mensaje al diseñador: “Eres el mejor”, escribió al felicitarlo por la colección presentada.
Schiaparelli y las exposiciones internacionales
La firma continúa consolidando su presencia cultural dentro del universo de la moda. En las próximas semanas se inaugurará la exposición “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” en el Museo Victoria & Albert, una muestra que repasará la historia y la influencia artística de la casa.
Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre moda y arte, una característica que históricamente definió la identidad de la marca fundada por Elsa Schiaparelli.