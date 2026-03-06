Mitos del protector solar y la vitamina D: qué debes saber

El sol es fundamental para la vida, pero también puede ser un enemigo silencioso para la piel. Exponerse de manera descontrolada aumenta el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Sin embargo, existen varias creencias erróneas sobre la protección solar que persisten entre la población.
Entre los mitos más difundidos se encuentran que el protector solar bloquea la vitamina D, que solo sirve en verano y que los días nublados no requieren cuidado. Desmontar estas ideas es clave para mantener la salud cutánea sin comprometer otros aspectos de la salud.
El protector solar impide la producción de vitamina D
Una de las preguntas más frecuentes es si el uso de bloqueador solar reduce la síntesis de vitamina D en la piel. La vitamina D se produce cuando la radiación ultravioleta B (UVB) del sol incide sobre la piel, desencadenando una reacción química que permite al cuerpo generar esta vitamina esencial para los huesos y el sistema inmunológico.
Al respecto, expertos en dermatología aseguran que, aunque los protectores solares reducen la absorción de rayos UVB, esto no significa que su uso limite significativamente la producción de vitamina D. “El uso adecuado de bloqueador solar no genera deficiencia de vitamina D en personas que llevan una dieta equilibrada y realizan exposiciones solares moderadas”, afirma la dermatóloga Mariana López.
Incluso en días nublados, los rayos UV pueden afectar la piel.
El consejo de los especialistas es combinar protección solar con fuentes dietéticas de vitamina D, como pescados grasos, huevos y lácteos fortificados, y aprovechar exposiciones breves y controladas al sol, preferentemente en horarios de menor intensidad, como a primera hora de la mañana o al atardecer.
Mito 2:
Solo es necesario en verano
Muchas personas creen que la protección solar solo es relevante durante los meses de calor. La realidad es que los rayos UV están presentes todo el año y atraviesan nubes y vidrios. Por eso, los dermatólogos recomiendan aplicar protector solar diariamente, independientemente de la estación.
Entre los factores que aumentan la exposición y los riesgos se encuentran:
Altura: a mayor altitud, más intensa es la radiación UV.
Superficies reflectantes: nieve, agua y arena incrementan la exposición.
Horas de sol: entre las 10 y las 16, la radiación es más fuerte.
Tipo de piel: las personas con piel más clara tienen mayor riesgo de quemaduras y daño solar.
Aplicar protector con un factor de protección adecuado (FPS 30 o superior) y reaplicarlo cada dos horas, o tras nadar o sudar, es fundamental para mantener la piel protegida durante todo el año.
Aplicar protector solar diariamente protege la piel de quemaduras y envejecimiento.
Mito 3:
No hace falta en días nublados
Otro error común es pensar que los días nublados o lluviosos no representan un riesgo para la piel. Aunque la sensación térmica sea menor y el sol parezca ausente, hasta el 80% de los rayos UV puede atravesar las nubes. La exposición prolongada sin protección puede provocar daño cutáneo acumulativo y aumentar el riesgo de cáncer de piel a largo plazo.
Por eso, el uso de protector solar debe considerarse parte de la rutina diaria, al igual que la hidratación y la limpieza facial, sin importar el clima. Las cremas con amplio espectro protegen tanto de UVA como de UVB, responsables de arrugas y quemaduras, respectivamente.
Consejos prácticos para un cuidado solar efectivo
Aplica protector 20-30 minutos antes de salir al sol.
Usa factor de protección 30 o superior, incluso en días nublados.
Reaplica cada 2 horas y después de nadar o transpirar.
Complementa con sombreros, gafas de sol y ropa protectora.
Incluye alimentos ricos en vitamina D para mantener niveles adecuados.
Adoptar estas prácticas ayuda a disfrutar del sol sin comprometer la salud de la piel ni la producción de vitamina D, combinando prevención y bienestar.