Son cientos de pymes

Extrusores santafesinos descartan que el gobierno les otorgue las compensaciones prometidas

A causa del perjuicio que les causó el "dólar soja", les dijeron que los compensarían con $25.000 por tonelada de poroto. "No han aparecido, no salió ninguna; ya se descartaron, prácticamente", dijo el titular de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado Santa Fe (CIDEP). Lo peor es que ya no consiguen mercadería y las plantas trabajan al 50%.