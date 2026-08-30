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Lo comunicó AFA

Dos árbitros suspendidos por la polémica decisión de anular un gol de Vélez ante Riestra

Se trata del árbitro principal, Nazareno Arasa, y el encargado del VAR, Diego Ceballos.

Nazareno Arasa, uno de los suspendidos.Nazareno Arasa, uno de los suspendidos.
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión luego del polémico arbitraje en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. La Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron suspender en sus funciones a Nazareno Arasa y Diego Ceballos.

Ceballos ya protagonizó varias polémicas en su carrera.Ceballos ya protagonizó varias polémicas en su carrera.

A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue adoptada a raíz de la actuación de ambos jueces en el encuentro.

El partido donde se produjo la polémica terminó 1-1.El partido donde se produjo la polémica terminó 1-1.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente”, indica el documento difundido por la red social X.

De esta manera, ninguno de los dos formará parte de las próximas designaciones mientras dure el proceso de análisis.

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