Dos árbitros suspendidos por la polémica decisión de anular un gol de Vélez ante Riestra

#Arbitraje La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido… pic.twitter.com/68LPhDSLYw