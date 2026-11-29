Agustina Albertario rompió el silencio sobre su salida de Las Leonas y contó detalles de los últimos días que vivió dentro del seleccionado argentino de hockey. La jugadora reconoció que su desvinculación no fue como esperaba y dejó entrever que sus cuestionamientos públicos a la dirigencia pudieron haber influido en la decisión.
Albertario reveló detalles de su salida de Las Leonas: “No fue el cierre que hubiera querido”
La histórica delantera del seleccionado argentino contó cómo se enteró de que no continuaría en el equipo y apuntó contra los manejos dirigenciales. También cuestionó las condiciones del deporte de alto rendimiento.
En una entrevista con el programa televisivo Podemos Hablar, la exintegrante del equipo nacional recordó cómo fue el proceso que terminó con su alejamiento después de los Juegos Olímpicos de París 2024. «No fue el cierre que hubiera querido. Obviamente, no voy a pretender que me festejen un cumpleaños cuando me voy. Pero como que uno se viene preparando», expresó.
La deportista también reflexionó sobre las exigencias de integrar un seleccionado nacional y el tiempo que demanda sostener una carrera de alto rendimiento. «La vida del deportista es muy corta. Te saca tus mejores años, obvio, porque tenés que estar a pleno siempre», señaló.
La decisión del entrenador
Albertario recordó que, después de los Juegos Olímpicos de París 2024, necesitaba definir su futuro dentro del seleccionado. En ese momento vivía en Uruguay junto a su pareja y decidió hablar con el entrenador Fernando Ferrara para saber si continuaba en sus planes.
«Le digo: “Mirá, quiero saber si me vas a tener en cuenta”. Yo voy a dejar mi vida por el seleccionado, como siempre. Entonces me voy a mudar a Buenos Aires», relató sobre aquella conversación.
A partir de esa respuesta, la jugadora alquiló un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y reorganizó su vida personal para seguir entrenando con Las Leonas. Sin embargo, dos meses después recibió la noticia de que no sería tenida en cuenta.
La comunicación llegó después de un entrenamiento. Albertario contó que estaba elongando cuando Ferrara se acercó para informarle la decisión. «Me desafectó después de un entrenamiento. Estaba elongando y vino con la voz que le temblaba, no me miraba la cara y en 30 segundos me dijo: “Estás desafectada”», recordó.
Según explicó, el entrenador no le dio motivos concretos para justificar su salida. Ante esa situación, la deportista vinculó lo ocurrido con sus declaraciones y publicaciones sobre las condiciones de trabajo de los deportistas argentinos.
«Yo soy una persona que, cuando no le gusta algo o veo cosas que no son justas, no me quedo callada», afirmó. Luego agregó: «Conté y publiqué cómo son los manejos y cómo entrenan los deportistas. Las condiciones, que no son condiciones. Es un horror el deportista argentino».
Cuestionamientos dirigenciales
Durante la entrevista, Albertario también dejó en claro que no considera que Ferrara haya sido el único responsable de su desvinculación. «Siento que no fue él quien me desafectó, sino que hubo alguien más», sostuvo.
Sus declaraciones se suman a otros cuestionamientos que había realizado durante 2026 contra la conducción de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), presidida por Aníbal Fernández.
En septiembre, después de la consagración de Las Leonas en el Mundial, la jugadora había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el destino de los recursos que recibe la entidad a través de sus patrocinadores.
«Mejor pregúntense qué hace la Confe con la plata de los sponsors que jamás se ha visto», escribió en aquella oportunidad. Si bien no mencionó directamente a Fernández en sus recientes declaraciones sobre la salida del seleccionado, sus antecedentes volvieron a poner el foco en la relación entre la deportista y la dirigencia.
Una trayectoria destacada
La salida de Albertario marcó el final de una extensa etapa con la camiseta argentina. La delantera debutó en Las Leonas en 2013 y acumuló 238 partidos internacionales y 117 goles, con participaciones en distintos torneos de primer nivel.
Entre sus principales logros se encuentran la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el bronce en París 2024 y el subcampeonato mundial de 2022, disputado en España y Países Bajos. También representó al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en los mundiales de 2014 y 2018.
Tras su salida del seleccionado, la jugadora continuó su carrera en Lomas Athletic, mientras transita una nueva etapa personal y deportiva. A más de un año de aquella decisión, sus declaraciones volvieron a poner en discusión las circunstancias de su alejamiento de uno de los equipos más representativos del deporte argentino.