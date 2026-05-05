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Arsenal venció a Atlético de Madrid y se clasificó a la final de la Champions

Los Gunners se impusieron 1 a 0 en el partido de vuelta con gol de Bukayo Saka y cerraron el global 2 a 1. Esperan por el ganador de la otra semifinal entre PSG y Bayern Munich.

Arsenal y la emoción tras alcanzar la final. Crédito: Reuters/Paul ChildsArsenal y la emoción tras alcanzar la final. Crédito: Reuters/Paul Childs
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Arsenal Football Club venció este martes al Atlético de Madrid por las semifinales de la UEFA Champions League y clasificó a la final de la máxima competición de Europa.

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El partido de vuelta finalizó con triunfo para los ingleses por 1 a 0 con gol de Bukayo Saka a los 45 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, los Gunners se impusieron en el global por 2 a 1. El duelo de la semana pasada en España había finalizado con empate 1 a 1 tras sendos penales convertidos por el sueco Viktor Gyökeres y el argentino Julián Álvarez.

Ahora deberá esperar el resultado de este miércoles entre Paris Saint-Germain de Francia y el Bayern Munich de Alemania, que definen la serie en casa de estos últimos.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid - Emirates Stadium, London, Britain - May 5, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta celebrates after reaching the UEFA Champions League final Action Images via Reuters/Paul ChildsArsenal y la emoción tras alcanzar la final. Crédito: Reuters/Paul Childs

En la ida, ganó el PSG por 5 a 4, en un partido que deja abierta las posibilidades de clasificación para ambos equipos.

Nueva oportunidad

Se trata de la segunda final de UEFA Champions League para el Arsenal. La primera fue en 2006, cuando perdieron ante FC Barcelona por 2 a 1.

En aquella final, habían comenzado ganando con gol de Sol Campbell a pesar de contar con un jugador menos. Luego el Barcelona le dio la vuelta al marcador con goles de Samuel Eto'o y Juliano Belletti.

A su vez, Arsenal sigue en carrera por la lucha de la Premier League temporada 2025/26, mientras continúa la presión del Manchester City. La liga inglesa la ganaron por última en 2004.

Cuándo es la final

La final de la UEFA Champions League 2026 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026. En el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Soccer Football - Nations League - League A - Group 3 - Hungary v Bosnia and Herzegovina - Puskas Arena Park, Budapest, Hungary - September 10, 2024 General view during the match REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAYPuskás Aréna de Budapest, Hungría. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

El partido comenzará a las 18:00 CEST (hora central europea). Este es un cambio notable, ya que habitualmente las finales se juegan a las 21:00 CEST, pero la UEFA ha adelantado el horario para esta edición.

Será la primera vez en la historia que Hungría albergue la final de la máxima competición de clubes de Europa.

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