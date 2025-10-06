#HOY:

Argentina ya conoce su rival para los octavos de final del Mundial sub 20

Nigeria empató con Colombia y será el rival del equipo de Diego Placente.

Los pibes vienen con puntaje perfecto. Crédito: AFA
 10:34

La Selección Sub 20 de Nigeria igualó 1-1 con su par de Colombia, por la tercera fecha del Grupo F, y será el rival de la Argentina en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Chile.

Mirá tambiénRosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con el triunfo

Colombia, que es dirigida por César Torres, se había puesto en ventaja a los seis minutos del complemento a través del mediocampista Kener González, pero el combinado africano pudo igualarlo sobre el final, ya que a los 41 de la segunda mitad anotó de penal el defensor Daniel Bayemi.

Así quedó el cuadro del Mundial Sub 20 Chile 2025.Así quedó el cuadro del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Con este resultado, Nigeria pudo conseguir un boleto a los octavos de final ya que fue uno de los cuatro mejores terceros y será el próximo rival de la Selección argentina, que tuvo una sólida actuación en la fase de grupos.

Placente y el cuerpo técnico junto a Garcé. Crédito: AFAPlacente y el cuerpo técnico junto a Garcé. Crédito: AFA

De esta manera, argentinos y nigerianos se volverán a encontrar en los octavos de final de esta competencia, tal como ocurrió en el 2023. En aquella ocasión, la “Albiceleste” cayó 2-0, por lo que este miércoles desde las 16:30 (hora Argentina) buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años.

Nigeria buscará dar uno de los golpes del torneo.Nigeria buscará dar uno de los golpes del torneo.

Colombia, por su parte, terminó primera con solo cinco puntos, ya que quedó igualada con Noruega pero con mejor diferencia de gol.

Su oponente en los octavos de final será Sudáfrica, que este domingo le ganó a Estados Unidos para terminar segunda en el Grupo E.

