Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con el triunfo

River Plate cayó en la visita ante Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 por 2 a 1 este domingo por la noche.
A los 10 minutos, River Plate abrió el marcador. El mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero realizó el pase preciso que terminó en la definición del centro delantero Miguel Ángel Borja. De esta manera, la combinación colombiana derivó en el temprano 1-0 en el Gigante de Arroyito.
En el minuto 21, Rosario Central igualó el marcador. El mediocampista defensivo Franco Ibarra definió dentro del área chica y concretó el empate 1-1 en el Gigante de Arroyito.
En el minuto 11 del segundo tiempo, Rosario Central se adelantó en el tanteador. El mediocampista ofensivo ejecutó un disparo potente, fuera del área, que descolocó al arquero Franco Armani.
El “Millonario” llegaba a este compromiso después de una dura derrota por 2-1 frente a Deportivo Riestra en condición de local. En aquel duelo, el único tanto llegó de la mano del mediocampista Giuliano Galoppo.
Por otro lado, el “Canalla” venía con un contundente triunfo por 3-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los tres goles fueron realizados por el centro delantero Alejo Véliz, el mediocampista Enzo Giménez y el extremo Ángel Di María.
Con este triunfo, ambos quedan con 18 puntos en la tabla de posiciones de la zona B en zona de clasificación. El cuarto es River y el quinto es Central, los dos a cuatro unidades de la punta que está en manos de Riestra.
Central, con un partido menos por la suspensión del duelo ante Sarmiento de Junín, es el líder de la anual con 53 puntos, lo que de momento lo clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores.
