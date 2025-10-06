Liga Profesional

Talleres y Belgrano no se sacaron ventajas en una nueva edición del clásico cordobés

Con este resultado, los comandados por Carlos Tevez no pudieron sumar de a tres para alejarse de los últimos puestos de la tabla anual y evitar pelear por el descenso a la Primera Nacional hasta la última jornada. De esta manera, buscarán un triunfo el próximo sábado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, a partir de las 16:45.