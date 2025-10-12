La Sub 20 en semifinales

Argentina fue pura solidez y eliminó a México: ahora va por Colombia en el Mundial

El equipo de Diego Placente ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en Santiago de Chile y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 20. El miércoles enfrentará a Colombia, que viene de eliminar a España.