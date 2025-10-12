#HOY:

Argentina fue pura solidez y eliminó a México: ahora va por Colombia en el Mundial

El equipo de Diego Placente ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en Santiago de Chile y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 20. El miércoles enfrentará a Colombia, que viene de eliminar a España.

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante México en el estadio Nacional de Chile.
 16:12
Por: 

En una noche cargada de tensión, la Selección Argentina Sub 20 volvió a mostrar su mejor versión: firme en defensa, veloz en ataque y con momentos de gran jerarquía. Derrotó 2 a 0 a México en los cuartos de final del Mundial de Chile y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Los goles fueron de Maher Carrizo a los 9 minutos del primer tiempo y de Mateo Silvetti a los 56 del complemento. Ambos capitalizaron errores defensivos del rival en momentos claves del partido.

Carrizo abrió el camino y se pierde la semifinal

El delantero de Vélez fue determinante desde el inicio. En una jugada rápida, capturó un rebote largo del arquero mexicano tras remate de Acuña y la empujó a la red para poner el 1-0. Prestianni, muy activo en el arranque, había iniciado la acción.

Carrizo fue amonestado por una infracción en el segundo tiempo y, como ya tenía una tarjeta, quedó automáticamente suspendido para la semifinal ante Colombia.

Silvetti liquidó el duelo y el final fue caliente

En el complemento, Juan Villalba —quien había ingresado por Pierani— protagonizó una gran conducción desde su propio campo y asistió con precisión a Mateo Silvetti. El atacante de Inter Miami definió cruzado para el 2-0.

México se descontroló en el cierre: sufrió dos expulsiones, la última de Tahiel Jiménez en el minuto 96, y terminó con nueve jugadores. Hubo tumultos y revisión de VAR por una infracción sobre Silvetti.

Colombia, el próximo obstáculo rumbo a la gloria

El miércoles desde las 20, Argentina se medirá ante Colombia por un lugar en la final. El equipo cafetero viene de eliminar en un partidazo a España por 3-2, con hat-trick de Néiser Villarreal.

La Albiceleste no alcanzaba esta instancia desde Canadá 2007, cuando fue campeona. Con un plantel de alto valor y un funcionamiento consolidado, la ilusión está intacta.

