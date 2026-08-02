El tenis mundial tuvo una nueva aparición destacada este domingo. El francés Arthur Gea, ubicado fuera de los primeros puestos del ranking, derrotó al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-4 y se consagró campeón del ATP de Los Cabos.
Arthur Gea sorprendió a Shapovalov y conquistó su primer título ATP en Los Cabos
El tenista francés, fuera del top 100 del ranking mundial, superó al canadiense por 6-3 y 6-4 y celebró el logro más importante de su carrera profesional.
Con una actuación sólida durante toda la definición, el joven tenista logró imponerse ante un rival que partía como favorito. Shapovalov, octavo cabeza de serie del torneo, no pudo sostener la presión del francés y terminó cediendo en dos sets.
El título representa el primer festejo de Gea en el circuito profesional y marca un salto importante en una temporada en la que comenzó a ganar protagonismo frente a jugadores de mayor experiencia.
Una final en la que Gea sostuvo la presión y aprovechó sus oportunidades
El encuentro comenzó equilibrado, con ambos jugadores mostrando firmeza desde el servicio. Shapovalov tuvo las primeras chances para marcar diferencias, con cuatro oportunidades de quiebre que no logró transformar en ventaja.
Esa resistencia fue clave para el francés, que esperó su momento y encontró la oportunidad en el octavo juego del primer set. Gea quebró el saque del canadiense, se adelantó 5-3 y luego confirmó el parcial por 6-3 sin mostrar señales de nerviosismo pese a disputar su primera final ATP.
El segundo capítulo volvió a mostrar al francés con mayor iniciativa. Gea consiguió un quiebre temprano para ponerse 3-1, aunque Shapovalov reaccionó y logró recuperar terreno hasta igualar el marcador 3-3.
El francés cerró el partido y celebró el título más importante de su carrera
Cuando parecía que la definición podía cambiar de rumbo, Gea volvió a tomar el control. Quebró nuevamente el servicio del canadiense en el séptimo juego y consiguió una ventaja que ya no dejaría escapar.
Con seguridad en los momentos decisivos, sostuvo sus turnos de saque y evitó cualquier intento de remontada de Shapovalov. El 6-4 definitivo selló una victoria histórica para el francés.
El camino de Gea hasta el título también tuvo un impacto especial por la calidad de sus rivales. En semifinales había eliminado al argentino Francisco Cerúndolo en tres sets, mientras que Shapovalov llegaba tras vencer a Cameron Norrie.
Así, el torneo de Los Cabos quedó marcado por la aparición de una nueva figura del tenis internacional: Arthur Gea, que estrenó su palmarés ATP y dio el primer gran paso de su carrera profesional.