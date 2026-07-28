#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Tenis

Tomás Etcheverry inicia su camino en el ATP 500 de Washington

El argentino enfrentará este martes al estadounidense Brandon Nakashima por la primera ronda del ATP 500. Buscará extender el buen momento que atraviesa tras conquistar el título en Río y alcanzar las semifinales en Kitzbühel.

Washington: Etcheverry busca avanzar en su estreno ante NakashimaWashington: Etcheverry busca avanzar en su estreno ante Nakashima
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Tomás Etcheverry pondrá en marcha este martes su participación en el ATP 500 de Washington, donde enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima por la primera ronda del certamen que se disputa sobre superficie dura.

El encuentro está programado para no antes de las 14:40 (hora argentina) y marcará el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito profesional.

El único antecedente favorece al platense, que en 2024 derrotó a Nakashima en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. En aquella oportunidad, sobre polvo de ladrillo, Etcheverry se impuso por 3-6, 7-6 (5) y 6-4. Sin embargo, las condiciones serán muy distintas en Washington, donde la velocidad de la cancha rápida podría equilibrar aún más el duelo.

Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 9, 2026 Argentina's Tomas Martin Etcheverry in action during his round of 16 match against Spain's Carlos Alcaraz REUTERS/Manon CruzWashington: Etcheverry busca avanzar en su estreno ante Nakashima

El argentino atraviesa una sólida temporada 2026. A comienzos de año conquistó el ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título de su carrera en el circuito, y llega con confianza tras alcanzar las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel, instancia en la que cayó ante el kazajo Aleksandr Bublik.

Gracias a esos resultados, Etcheverry ocupa actualmente el puesto 31 del ranking mundial y buscará sumar una nueva buena actuación que le permita acercarse al objetivo de finalizar la temporada entre los 20 mejores del mundo.

Otros partidos destacados

La jornada también tendrá como atractivo el estreno del primer preclasificado del torneo, el australiano Alex de Miñaur, quien afrontará un exigente debut frente al griego Stefanos Tsitsipas, invitado al cuadro principal mediante un wild card.

Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 9, 2026 Argentina's Tomas Martin Etcheverry in action during his round of 16 match against Spain's Carlos Alcaraz REUTERS/Manon CruzWashington: Etcheverry busca avanzar en su estreno ante Nakashima

Otro de los focos estará puesto en el joven australiano Cruz Hewitt, de apenas 17 años e hijo del ex número uno del mundo Lleyton Hewitt. Tras superar la clasificación, disputará por primera vez el cuadro principal de un ATP 500 y se medirá con el estadounidense Marcos Giron.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
Estados Unidos
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro