Tomás Etcheverry pondrá en marcha este martes su participación en el ATP 500 de Washington, donde enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima por la primera ronda del certamen que se disputa sobre superficie dura.
Tomás Etcheverry inicia su camino en el ATP 500 de Washington
El argentino enfrentará este martes al estadounidense Brandon Nakashima por la primera ronda del ATP 500. Buscará extender el buen momento que atraviesa tras conquistar el título en Río y alcanzar las semifinales en Kitzbühel.
El encuentro está programado para no antes de las 14:40 (hora argentina) y marcará el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito profesional.
El único antecedente favorece al platense, que en 2024 derrotó a Nakashima en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. En aquella oportunidad, sobre polvo de ladrillo, Etcheverry se impuso por 3-6, 7-6 (5) y 6-4. Sin embargo, las condiciones serán muy distintas en Washington, donde la velocidad de la cancha rápida podría equilibrar aún más el duelo.
El argentino atraviesa una sólida temporada 2026. A comienzos de año conquistó el ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título de su carrera en el circuito, y llega con confianza tras alcanzar las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel, instancia en la que cayó ante el kazajo Aleksandr Bublik.
Gracias a esos resultados, Etcheverry ocupa actualmente el puesto 31 del ranking mundial y buscará sumar una nueva buena actuación que le permita acercarse al objetivo de finalizar la temporada entre los 20 mejores del mundo.
Otros partidos destacados
La jornada también tendrá como atractivo el estreno del primer preclasificado del torneo, el australiano Alex de Miñaur, quien afrontará un exigente debut frente al griego Stefanos Tsitsipas, invitado al cuadro principal mediante un wild card.
Otro de los focos estará puesto en el joven australiano Cruz Hewitt, de apenas 17 años e hijo del ex número uno del mundo Lleyton Hewitt. Tras superar la clasificación, disputará por primera vez el cuadro principal de un ATP 500 y se medirá con el estadounidense Marcos Giron.