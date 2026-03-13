El clásico festival boxístico de Willie Pep esta vez en el Lemon Arena

Este viernes, desde las 21, el Multiespacio Lemon Arena, ubicado a la vera de la Ruta 168 (Km 14), será el escenario en el cual se llevará a cabo una nueva edición del tradicional festival boxístico que periódicamente organiza el Gimnasio Willie Pep de la ciudad de Santa Fe.
El mismo comprenderá la realización de ocho peleas protagonizadas por boxeadores amateurs que representan a gimnasios de la capital santafesina, como así también de localidades vecinas como Laguna Paiva y Rafaela; y también de Paraná.
Luego de los combates entre púgiles aficionados, la acción proseguirá con dos pleitos profesionales. En el de semifondo, a cuatro rounds en categoría mediano se enfrentarán Tomás "El Zorro" Di Lucca (Gimnasio Willie Pep) y Cristian Maldonado, que viene desde Cañada de Gómez.
Y el enfrentamiento estelar de la velada, en división superwelter a cuatro vueltas, será protagonizado por Jorge "El Loco" Solís, orientado por Ignacio Doldán en el Gimnasio Willie Pep, que se medirá ante su homónimo, el reconquistense Maximiliano Solís.
Programación amateur
1- a 3 rounds, categoría hasta 56 Kg.; Andrés Voinsard (Willie Pep) vs Junior Espinosa (El Club del Boxeo - Laguna Paiva).
2- a 3 rounds, categoría hasta 69 Kg.; Kevin Fernández (Willie Pep) vs Junior López (Gimnasio Thunderbox).
3- a 3 rounds, categoría hasta 75 Kg.; Arturo Gottardi (Willie Pep) vs Jerónimo Wild (Paraná).
4- a 3 rounds, categoría hasta 75 Kg.; Valentín Miño (Willie Pep) vs Junior López (Club Colón).
5- a 3 rounds, categoría hasta 75 Kg.; Camilo Ojeda (Willie Pep) vs Luis Marinelli (Gimnasio Thunderbox).
6- a 3 rounds, categoría pesado; Esteban Díaz (Willie Pep) vs Alejandro Benítez (Rafaela).
7- a 3 rounds, categoría hasta 60 Kg.; Alex Molina (Willie Pep) vs Nicolás Aguirre (Rafaela).
8- a 3 rounds, categoría hasta 81 Kg.; Bruno Encina (Willie Pep) vs Bautista Mazzón (Boxing Training Center).