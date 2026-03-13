Boxeo

El clásico festival boxístico de Willie Pep esta vez en el Lemon Arena

La velada se desarrollará esta vez en el multiespacio ubicado a la vera de la Ruta 168 (Km 14) y contará con ocho peleas protagonizadas por pugilistas amateurs y dos combates profesionales, los que serán animados por dos representantes del Gimnasio Willie Pep, Tomás Di Lucca y Jorge Solís.