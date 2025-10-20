Falleció Roberto Cejas, el santafesino
que llevó en andas a Maradona en México
Tenía 69 años recién cumplidos, jugó al básquetbol y fue uno de los fundadores de la agrupación “Poroto” Saldaño en Colón. El y Gustavo Ripke dieron la vuelta con Diego luego de la victoria frente a Alemania en el Azteca.
Diego Maradona llevado en andas por Roberto Cejas. Pedro Pasculli con Gustavo Ripke. Crédito: El Litoral.
“Queríamos hacer una especie de ronda para que ellos festejen solos. En el área chica se frenó y yo no hice más que agacharme. Él pegó un salto y seguimos. Dimos la vuelta olímpica, un poco corta. Él me manejaba, vamos para acá, vamos para allá. En el camino le fui pidiendo cosas; los botines y me dijo que no, porque se los iba a dar a la madre; en realidad no me dio nada porque lo tenía todo prometido”, recordó Roberto Cejas, que falleció en Santa Fe y se hizo famoso al llevar en andas a Diego Maradona, la tarde en que Argentina le ganó a Alemania en el Azteca de México y se consagró campeón del mundo en 1986.
Cejas no había viajado a ver el Mundial. Un amigo lo llamó desde el Distrito Federal y le dijo que le conseguía una entrada a 80 dólares. Armó un bolso y se fue. La historia lo estaba esperando.
Roberto Cejas, 1956-2025
Viajó a México solo a ver la final
“Viajé solo a ver la final y llegué el sábado a las 17, un día antes del partido. Pagué 600 dólares el vuelo y 80 dólares la entrada. No recuerdo cuánta plata era en ese entonces, pero terminó siendo nada para lo que pasó después", explicó Cejas en aquel momento.
Al ser consultado por si alguna vez se volvió a cruzar con Maradona, el santafesino contó que se encontraron en el Mundial de Brasil en 2014. “Se armó algo con la producción (del programa que Diego participó junto a Victor Hugo Morales por la TV Pública) para el primer partido que justo era el Día del Padre y yo fui al estudio. Estuve escondido y cuando aparecí, pegó un grito de contento. Nos dimos un buen abrazo”, recordó.
El básquetbol y la Agrupación Poroto Saldaño
Cejas fue un hombre que se dedicó al básquetbol en nuestra ciudad. Se inició en el Club de Regatas Santa Fe, luego pasó por las filas de Unión y Colón, jugó en Talleres de Córdoba para culminar su carrera en nuestro medio en los clubes Banco Provincial y Asociación Amigos de Aristóbulo del Valle. Por su parte, María Antonia Socías, su esposa, es tostadense por adopción y también se dedicó al básquetbol, jugó en Brasil y fue integrante de la selección argentina desde los 15 años y hasta los 31.
Roberto Cejas, además, fue fundador de la agrupación José Luis Saldaño. Precisamente, se emitió un comunicado este mismo lunes que indica lo siguiente: “La agrupación Poroto Saldaño que preside Oscar Yodice; despide con hondo pesar a uno de sus integrantes fundadores de nuestra agrupación: el querido Roberto Cejas. Dios les de consuelo a su familia; pues ellos despiden su ser querido y nosotros a un amigo e impulsor de nuestro sueño sabalero! Que en paz descanses Roberto”.
Por otra parte, Cejas también se dedicó a la vida empresarial en Santa Fe, siendo propietario de la confitería ubicada en la tradicional esquina de Rivadavia y Obispo Gelabert, enfrente del shopping Recoleta.
