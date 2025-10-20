El hombre de la imagen que dio vuelta al mundo...

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Maradona en México

Tenía 69 años recién cumplidos, jugó al básquetbol y fue uno de los fundadores de la agrupación “Poroto” Saldaño en Colón. El y Gustavo Ripke dieron la vuelta con Diego luego de la victoria frente a Alemania en el Azteca.