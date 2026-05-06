Rosario Central hizo lo que tenía que hacer. Derrotó de local a Libertad de Paraguay, que es el equipo más flojo hasta aquí en el Grupo H, y prácticamente se guardó en el bolsillo el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, instancia que se disputará recién después del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá.
A Central le costó, pero derrotó a Libertad y tiene más de medio boleto a octavos en el bolsillo
La noche en el “Gigante” venía complicada porque el conjunto rosarino no encontraba el gol, a pesar de que tuvo un penal a su favor que Ángel Di María extrañamente falló. La tranquilidad y el festejo llegaron un rato después, cuando el pibe Ignacio Ovando logró quebrar la resistencia del arquero paraguayo.
Ahora Central puede concentrarse en el choque del próximo domingo ante Independiente, en el inicio de los playoffs del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Luego del empate inicial de local con Independiente del Valle de Ecuador y las dos victorias de visitante frente a Libertad y Universidad Central de Venezuela, Central sabía que con una victoria este martes frente al conjunto paraguayo, prácticamente aseguraría su pasaje a octavos de final de la Libertadores.
Un paso adelante
Central hizo lo suyo y festejó este martes por la noche, pero no contaba con la inesperada victoria de Universidad Central en Caracas sobre Independiente del Valle, que no le permitió al conjunto rosarino cerrar la clasificación a la siguiente fase del torneo continental.
De todos modos, tendrá la oportunidad de asegurar ese boleto el próximo martes 19 de mayo, cuando reciba a los venezolanos en el “Gigante” de Arroyito. Con un empate, el “Canalla” estará adentro de los octavos de final.
La noche copera en el “Gigante” no se presentaba sencilla. En el primer tiempo, Central buscó con la velocidad de Campaz y de Di María por las bandas y con la potencia de Alejo Veliz por el centro, pero no lograba llegar con claridad. Parecía que el cerrojo de Libertad de abría cuando el árbitro revisó en el VAR una supuesta falta sobre Veliz y sancionó penal.
Pero Di María, que llevaba 17 penales consecutivos sin fallas, esta vez no pudo con el arquero Morinigo, que incluso le tapó el rebote.
En la segunda etapa, el técnico Almirón sorprendió al sacar al colombiano Campaz y mandó a la cancha a Enzo Copetti, que venía en racha positiva con sus goles. Sin embargo, el gol de la victoria estaba en la defensa. El juvenil Ignacio Ovando arremetió en un tiro de esquina lanzado por “Fideo” y logró vencer finalmente la resistencia del portero de Libertad.
Con un pie en 8vos.
“Fue duro, sacamos adelante un partido importante. Al mismo tiempo, merecido porque casi no nos llegaron. Ellos jugaban largo y hacían que nos partiéramos un poco, pero después el equipo lo controló bien”, analizó Almirón tras el triunfo. “Merecimos antes la ventaja y después del gol lo manejamos mejor. Se controló bastante bien. En este tipo de partidos hay que saber defenderse”, agregó.
En el Grupo H de la Copa, a Central le queda recibir a Universidad Central y cerrará visitando a Independiente del Valle en Ecuador, partido al que los “canallas” esperan llegar con la clasificación abrochada.
Ahora el “Canalla” cambia rápidamente el chip y se pone a pensar en Independiente, rival que recibirá el domingo a las 15 por los octavos de final del Torneo Apertura. “La gente nos hizo saber que quiere ganar el domingo cueste lo que cueste; los equipos grandes son así”, remató Almirón.