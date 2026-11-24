Quinta fecha de la fase de liga

Champions League: Real Madrid goleó, Manchester City volvió a empatar y Como sumó otro triunfo

El Merengue remontó ante PSV y ganó 5-1. Con Enzo Fernández, el City igualó 2-2 con Napoli, mientras que el equipo de Nico Paz y Máximo Perrone venció al AEK Atenas.