Real Madrid convirtió cinco goles en el segundo tiempo para vencer por 5-1 al PSV y mantener su puntaje perfecto en la Champions League. La jornada del martes también dejó el empate del Manchester City ante Napoli y una nueva victoria del Como, con participación de futbolistas argentinos.
Champions League: Real Madrid goleó, Manchester City volvió a empatar y Como sumó otro triunfo
El Merengue remontó ante PSV y ganó 5-1. Con Enzo Fernández, el City igualó 2-2 con Napoli, mientras que el equipo de Nico Paz y Máximo Perrone venció al AEK Atenas.
El equipo de José Mourinho alcanzó los 15 puntos en cinco presentaciones y quedó al frente de la fase de liga. Paris Saint-Germain, que tiene 12 unidades, podrá igualarlo este miércoles si derrota como local a Roma.
Real Madrid reaccionó después del descanso
PSV se adelantó en el Santiago Bernabéu con un penal de Ivan Perisic, después de una infracción de Aurélien Tchouaméni sobre Sven Mijnans revisada por el VAR. El conjunto neerlandés sostuvo la ventaja hasta el entretiempo, mientras el local desperdició ocasiones y tuvo un remate de Vinicius en el poste.
Mourinho realizó tres cambios para el complemento y la reacción llegó rápidamente. Federico Valverde empató tras una asistencia de taco de Arda Güler y Jude Bellingham, que había ingresado en el descanso, puso el 2-1 con un remate al ángulo.
Güler volvió a asistir para el primero de Kylian Mbappé. El francés completó su doblete después de un pase de Brahim Díaz y Vinicius Júnior selló el 5-1, habilitado por Bellingham. Todos los goles del equipo español llegaron en la segunda mitad.
El City remontó dos veces y no pudo ganar
Manchester City igualó 2-2 con Napoli en el Etihad Stadium y acumuló tres partidos sin victorias. Enzo Fernández fue titular y disputó el primer tiempo, antes de ser reemplazado en el complemento.
Los cuatro goles llegaron después del descanso. Rasmus Hojlund abrió el marcador para los italianos y Ayyoub Bouaddi consiguió la primera igualdad. Luego, Noa Lang volvió a poner en ventaja al visitante y Rayan Cherki estableció el resultado definitivo.
En el otro encuentro disputado en Inglaterra, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1 en el Emirates Stadium. Viktor Gyokeres adelantó al local con un disparo lejano que tuvo un desvío y Maximilian Beier igualó en el complemento. Ambos permanecieron entre los ocho mejores de la fase de liga.
Como ganó con Nico Paz y Perrone
Como derrotó por 1-0 al AEK Atenas en el estadio Giuseppe Sinigaglia y llegó a los 12 puntos. El conjunto de Cesc Fábregas, que tuvo desde el arranque a Nico Paz y Máximo Perrone, consiguió su octava victoria en los últimos nueve encuentros.
Luis Milla convirtió el único gol a los 12 minutos del segundo tiempo con un remate desde afuera del área. Antes, Lucas Da Cunha había desperdiciado un penal. Paz generó situaciones con pases filtrados y tuvo un disparo que dio en el palo, mientras Perrone también contó con una oportunidad sobre el cierre.
La jornada se completó con los triunfos de Galatasaray por 1-0 ante Aston Villa, Bodø/Glimt por 1-0 sobre LASK y Leipzig por 3-1 frente a Lens. Además, Betis venció 2-0 como visitante a Slovan Bratislava y Porto superó 1-0 a Feyenoord en Países Bajos.