Para este martes

Manchester City-Napoli y Real Madrid-PSV, los platos fuertes de la Champions League

La UEFA Champions League inicia este martes una nueva jornada de su fase de liga, con varios cruces destacados. Manchester City-Napoli y Real Madrid-PSV aparecen entre los encuentros más atractivos de una fecha que comienza a perfilar el panorama de los equipos que buscan avanzar directamente a los octavos de final.