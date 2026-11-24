La quinta jornada de la UEFA Champions League se pone en marcha este martes 24 de noviembre con una programación que reúne a varios de los principales equipos del fútbol europeo. Con el desarrollo de la fase de liga y la recta decisiva cada vez más cerca, cada resultado comienza a tener mayor incidencia en la lucha por los puestos de clasificación.
Manchester City-Napoli y Real Madrid-PSV, los platos fuertes de la Champions League
La UEFA Champions League inicia este martes una nueva jornada de su fase de liga, con varios cruces destacados. Manchester City-Napoli y Real Madrid-PSV aparecen entre los encuentros más atractivos de una fecha que comienza a perfilar el panorama de los equipos que buscan avanzar directamente a los octavos de final.
Entre los partidos más destacados sobresalen los enfrentamientos entre Manchester City y Napoli, en el Etihad Stadium, y Real Madrid frente al PSV Eindhoven, en el Santiago Bernabéu. También se destaca el cruce entre Arsenal y Borussia Dortmund, dos equipos que buscarán sumar puntos importantes en la competencia.
Los principales encuentros de la jornada
La actividad comenzará con dos partidos a las 14.45, entre ellos el duelo de Galatasaray frente a Aston Villa y el encuentro de Bodø/Glimt ante LASK Linz.
Posteriormente, desde las 17, llegará el turno de varios compromisos de alto interés. Manchester City recibirá a Napoli, mientras que Real Madrid será local ante PSV Eindhoven. En Londres, Arsenal se medirá con Borussia Dortmund, en otro de los cruces destacados de la programación.
La jornada también tendrá los enfrentamientos entre Feyenoord y Porto, Slovan Bratislava y Real Betis, además de RB Leipzig frente a Lens.
Todos los partidos y horarios
La programación de este martes, con los horarios correspondientes a Argentina, es la siguiente:
14.45: Galatasaray (Turquía) vs. Aston Villa (Inglaterra).
14.45: Bodø/Glimt (Noruega) vs. LASK Linz (Austria).
17.00: Feyenoord (Países Bajos) vs. Porto (Portugal).
17.00: Arsenal (Inglaterra) vs. Borussia Dortmund (Alemania).
17.00: Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs. Real Betis (España).
17.00: Manchester City (Inglaterra) vs. Napoli (Italia).
17.00: Real Madrid (España) vs. PSV Eindhoven (Países Bajos).
17.00: RB Leipzig (Alemania) vs. Lens (Francia).
La clasificación entra en una etapa decisiva
Con el nuevo formato de la Champions League, los resultados de esta quinta fecha pueden comenzar a marcar diferencias importantes en la tabla general.
Los ocho primeros equipos de la fase de liga avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una eliminatoria de playoffs para conseguir su lugar en esa instancia.