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La Copa América 2028 volverá a Estados Unidos y podría sumar selecciones de Concacaf

La Conmebol definió que Estados Unidos recibirá nuevamente el certamen continental. La próxima edición se disputaría entre junio y julio de 2028 y podría contar con una mayor participación de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.