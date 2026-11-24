La Copa América volverá a tener a Estados Unidos como sede en 2028. La decisión quedó definida en una reunión de la Conmebol y solo resta el anuncio oficial del presidente del organismo, Alejandro Domínguez.
La Copa América 2028 volverá a Estados Unidos y podría sumar selecciones de Concacaf
La Conmebol definió que Estados Unidos recibirá nuevamente el certamen continental. La próxima edición se disputaría entre junio y julio de 2028 y podría contar con una mayor participación de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Además del regreso a territorio norteamericano, el certamen presentaría modificaciones en su formato, con la posible incorporación de selecciones de la Concacaf.
De esta manera, el torneo más importante de selecciones del continente se disputaría nuevamente en Estados Unidos, tal como sucedió en las ediciones de 2016 y 2024.
La competencia está prevista para los meses de junio y julio de 2028, en un contexto en el que el país cuenta con una importante infraestructura deportiva y estadios preparados para albergar eventos internacionales.
Estados Unidos, otra vez como escenario
La elección de la sede responde principalmente a razones económicas, comerciales y de infraestructura. Estados Unidos ofrece un mercado de gran interés para la organización del torneo y dispone de estadios renovados y escenarios de primer nivel, varios de ellos utilizados durante la reciente Copa del Mundo.
La experiencia de las últimas ediciones también respalda esta decisión. En 2016, el país recibió la Copa América Centenario, mientras que en 2024 volvió a organizar el campeonato, que terminó con la consagración de Argentina.
La posible incorporación de selecciones de Concacaf
Uno de los principales cambios que se analizan para 2028 es la ampliación del formato, con la participación de equipos pertenecientes a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
La intención sería conformar una competencia más extensa y con mayor cantidad de participantes, aunque los detalles del sistema de disputa todavía no fueron oficializados.
A lo largo de la historia, ocho selecciones de esa confederación participaron en distintas ediciones de la Copa América: México, que fue finalista en 1993 y 2001; Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.
La inclusión de representantes de Concacaf permitiría profundizar el vínculo futbolístico entre ambas confederaciones y sumar nuevos cruces al certamen continental.
Argentina irá en busca de un nuevo título
Para la Selección Argentina, la próxima edición tendrá un significado especial: deberá defender el bicampeonato conseguido en 2021 y 2024. En la última Copa América disputada en Estados Unidos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró tras vencer 1-0 a Colombia en la final, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami.
El encuentro se definió en el tiempo suplementario con un gol de Lautaro Martínez, mientras que Lionel Messi debió abandonar el campo por una lesión y siguió el desenlace desde el banco de suplentes.
Así, la Albiceleste buscará extender su protagonismo continental en un escenario que ya le resultó favorable en sus últimas presentaciones. La edición de 2028 marcará, además, una nueva oportunidad para medir el alcance de un torneo que apunta a renovar su formato y ampliar su convocatoria.