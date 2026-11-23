En el Invencible de la capital provincial

Porvenir Talleres e IL Péretz se consagraron campeones de la Copa Santa Fe de handball

Los varones del equipo de Villa Constitución superaron a Independiente de Santo Tomé en una final para el infarto y levantaron el trofeo por segunda vez en su historia. Las chicas de Enzo Fiorito golearon a Gran Rosario y dieron la vuelta olímpica por tercer año consecutivo. IL Péretz fue tercero en caballeros y Sagrado Corazón de rosario en damas.