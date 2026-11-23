En el mediodía de este lunes 23 de noviembre, las instalaciones del flamante Estadio Invencible de la capital de la provincia fue escenario de la definición de la Copa Santa Fe de handball en su edición 2026.
Porvenir Talleres e IL Péretz se consagraron campeones de la Copa Santa Fe de handball
Los varones del equipo de Villa Constitución superaron a Independiente de Santo Tomé en una final para el infarto y levantaron el trofeo por segunda vez en su historia. Las chicas de Enzo Fiorito golearon a Gran Rosario y dieron la vuelta olímpica por tercer año consecutivo. IL Péretz fue tercero en caballeros y Sagrado Corazón de rosario en damas.
Desde la mañana del sábado, 12 equipos masculinos y 9 femeninos compitieron en la ciudad de Santa Fe en la fase final del certamen organizado por la Federación de Handball con el respaldo del Gobierno de la Provincia y la Lotería de Santa Fe.
Durante todo el sábado y la mañana del domingo, en el propio estadio Invencible recientemente inaugurado para los Juegos Suramericanos y en el gimnasio de CILSA, se desarrolló la etapa clasificatoria que permitió armar el cuadro de semifinales en ambas ramas.
En dicha instancia, entre los varones, Independiente dio la nota eliminando al vigente campeón Péretz mientras que el ganador de la edición 2024, Porvenir Talleres de Villa Constitución, sacó del camino a Adelante de Reconquista. Asimismo, entre las damas, Gran Rosario y el vigente bicampeón IL Péretz se clasificaron al partido por la Copa tras eliminar a Sagrado Corazón y al propio Talleres.
Sin equivalencias
En el tercero de los cuatro partidos que se jugaron este lunes, apenas pasado el mediodìa santafesino, IL Péretz buscaba defender su condición de campeón provincial e iba en busca de su tercera corona al hilo enfrentando al sorprendente equipo de Gran Rosario, con el que había empatado en uno de los encuentros de la primera fase.
Ratificando que es hoy por hoy el mejor equipo femenino de handball de la provincia de Santa Fe, el equipo conducido por Enzo Fiorito jugó una final a la altura de las circunstancias y terminó celebrando con un contundente marcador final de 23 goles a 10.
Si bien la formación rosarina intentó emparejar desde el esfuerzo a lo largo de todo el desarrollo de la final, Péretz no falló en cada uno de sus ataques y tomó rápidamente una importante distancia en el marcador que le permitió manejar el trámite del partido y evitar sobresaltos.
Repitiendo lo ocurrido en 2024 y en 2025, el representante de la Asociación Santafesina de Handball terminó celebrando a lo grande y con su gente una nueva consagración, llevando para sus vitrinas la tercera Copa Santa Fe de manera consecutiva.
En el partido por el tercer lugar que abrió la acción del lunes, Sagrado Corazón de Rosario superó a Porvenir Talleres de Villa Constitución para subirse al último escalón del podio.
Para el infarto
En el partido que completó la edición 2026 de la Copa Santa Fe de balonmano, Independiente de Santo Tomé se medía con Porvenir Talleres de Villa Constitución en un duelo atrapante que se resolvió sobre la chicharra final.
El rojo había dado la nota en la tarde del domingo eliminando en semifinales al vigente campeón, IL Péretz para instalarse en el duelo por el título. Enfrente llegaba el elenco auriazul del sur provincial, campeón de la edición 2024 y que llegó al Invencible con el objetivo claro de reencontrarse con la Copa.
El choque fue de máxima paridad en todo su desarrollo, con ambas formaciones alternándose el liderazgo en el marcador pero sin poder escaparse en el marcador por más de uno o dos goles. Así llegamos a la definición con ambos equipos igualados en 27 a falta de un minuto para el epílogo.
En su última acción ofensiva, Talleres no perdonó y sacó la ventaja, en la reposición Independiente tuvo el tiro para empatarlo pero falló y terminó desatando el eufórico festejo del equipo de Villa Constitución que, acompañado por una gran cantidad de hinchas y allegados que llegaron a Santa Fe, terminaron celebrando su segunda coronación en la breve historia del certamen provincial.
El 28 a 27 habla a las claras de una final inolvidable, en la que Porvenir Talleres se terminó adjudicando una nueva Copa Santa Fe ante un elenco santotomesino que dejó bien alta la bandera de la Asociación Santafesina.
El tercer lugar en la rama masculina quedó en poder de IL Péretz, que a primer turno superó con claridad a Adelante de Reconquista y se adjudicó el bronce.