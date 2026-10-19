Handball - Nacional de Clubes

Adelante Reconquista gritó campeón e I.L. Peretz se destacó entre los mejores

Adelante Reconquista se consagró campeón del Nacional de Clubes Cadetes Región Centro, mientras que I.L. Peretz de la ciudad de Santa Fe tuvo una destacada participación en ambas ramas y logró el tercer puesto en femenino. Los tres equipos representaron al centro-norte provincial en una competencia que reunió a clubes de distintas localidades de la región.