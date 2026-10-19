El handball del centro-norte santafesino vivió un fin de semana histórico en Córdoba. El Club Atlético Adelante Reconquista se consagró campeón del Nacional de Clubes Fase I Cadetes Región Centro en la rama masculina, mientras que I.L. Peretz, de la ciudad de Santa Fe, completó una destacada participación con sus equipos masculino y femenino, alcanzando el tercer puesto en esta última categoría.
Adelante Reconquista gritó campeón e I.L. Peretz se destacó entre los mejores
Adelante Reconquista se consagró campeón del Nacional de Clubes Cadetes Región Centro, mientras que I.L. Peretz de la ciudad de Santa Fe tuvo una destacada participación en ambas ramas y logró el tercer puesto en femenino. Los tres equipos representaron al centro-norte provincial en una competencia que reunió a clubes de distintas localidades de la región.
El certamen se desarrolló del 16 al 18 de octubre, bajo la organización de la Federación Cordobesa de Balonmano (FeCoBal), y reunió a instituciones de diferentes puntos de la Región Centro del país.
Los tres equipos representaron al centro-norte de la provincia de Santa Fe, compartiendo la competencia con otros clubes santafesinos, entre ellos representantes de Rosario, además de instituciones de Córdoba y otras localidades.
La participación dejó un balance positivo para el handball regional, tanto por los resultados obtenidos como por la posibilidad de consolidar el crecimiento de una disciplina que viene ganando espacio en los clubes y sumando experiencias competitivas fuera de la provincia.
Adelante Reconquista, campeón invicto
El Club Atlético Adelante Reconquista escribió una página histórica para el deporte de la ciudad al quedarse con el título nacional en la categoría Cadetes masculina.
El conjunto reconquistense coronó una destacada actuación con una contundente victoria en la final frente al Club de Empleados Banco de Córdoba por 30 a 18, resultado que le permitió consagrarse campeón invicto y confirmar el nivel competitivo que viene construyendo desde hace varios años.
En diálogo con este medio, el director técnico del equipo, Juan Cruz Rodríguez, expresó su enorme alegría por la conquista y remarcó que, aunque el resultado representa un hecho inédito para la institución, el plantel viajó con la convicción de que podía ser protagonista.
“La verdad que una felicidad enorme. Lo vivimos de forma muy intensa. Nosotros sabíamos que los chicos tenían nivel y que íbamos a competir. Aspirábamos a estar dentro de los cuatro mejores y el objetivo más grande era salir campeón”, sostuvo el entrenador.
El camino hacia el título incluyó cinco victorias consecutivas. Adelante superó a Don Bosco por 38 a 15, a Universitario por 28 a 27, a Colegio Anglo Americano por 30 a 29 y a Deportivo y Social Amistad y Unión por 24 a 21. En la definición, se impuso por 30 a 18 ante Banco de Córdoba.
Más allá de la contundencia del resultado final, el equipo debió superar encuentros de gran exigencia, especialmente frente a Universitario y Colegio Anglo Americano, donde logró imponerse por apenas un gol de diferencia.
Un crecimiento que trasciende los resultados
La participación de Adelante Reconquista y de los dos planteles de I.L. Peretz también pone de manifiesto el crecimiento del handball en el centro-norte santafesino. Si bien la disciplina cuenta con una importante tradición en distintas localidades de la provincia, la posibilidad de acceder a competencias nacionales representa un desafío deportivo, organizativo y económico para las instituciones.
En ese sentido, Rodríguez explicó que la consagración de Adelante es el resultado de un proceso que comenzó mucho antes de este torneo. “Sobre todo a partir del año pasado se empezó a competir justamente para esto, para los nacionales. Nos afiliamos a la Asociación de Santa Fe y eso nos permitió dar un pasito más, que era lo que estábamos buscando, porque hace años que venimos con este nivel. No es solamente esta camada que es buena, sino que viene de hace muchos años”, manifestó.
El entrenador también reconoció que todavía queda mucho camino por recorrer para que la disciplina continúe creciendo. “Desde afuera siempre parece más fácil todo. La verdad que cuesta. Más allá de que es un deporte que está teniendo un gran crecimiento, todavía no estamos a la altura de otros deportes”, puntualizó.
En ese sentido, invitó a más chicos a acercarse al handball y sumarse a los espacios de formación. “Hay muchos chicos practicándolo hoy, un montón, pero estaría bueno que se pueda sumar más gente. Siempre son todos bienvenidos y los invitamos a participar, ya sea en nuestro club o en cualquiera de los otros que haya”, manifestó.
El esfuerzo de los clubes y las familias
Más allá de lo deportivo, participar en competencias nacionales implica un importante esfuerzo económico y organizativo. Los viajes, alojamientos, traslados y gastos que demanda cada torneo requieren del compromiso de las instituciones, los cuerpos técnicos, los deportistas y sus familias.
En el caso de Adelante Reconquista, Rodríguez explicó que gran parte de los recursos se obtienen a través de actividades organizadas durante el año. “Lo costeamos con beneficios durante todo el año, vendiendo un beneficio por mes, al menos. Y así todo se hace bastante difícil, porque la situación no ayuda”, contó.
El entrenador remarcó que muchos de los chicos hacen un gran esfuerzo para poder viajar y formar parte de estas experiencias, algo que también influye en la manera en que afrontan cada partido. “Hay muchos chicos que hacen hasta lo imposible para poder viajar. Y eso también después se ve reflejado dentro de la cancha, en cómo viven los partidos, sabiendo el gran esfuerzo que hay detrás para que todo esto pase”, destacó.
Una realidad que atraviesa a buena parte de los clubes que apuestan al desarrollo del deporte formativo y que encuentran en el acompañamiento de las familias un sostén fundamental para concretar su participación en torneos de esta magnitud.
“El techo lo ponen ellos mismos”
Uno de los aspectos que destacó Rodríguez es el potencial de sus dirigidos y las posibilidades de seguir creciendo después de haber alcanzado una consagración nacional. “Siempre les digo que el techo lo ponen ellos mismos. Hay oportunidades y momentos para crecer y mejorarse; siempre se puede mejorar. Más allá de ser los mejores del mundo, cualquier persona puede mejorar”, consideró. Y fue contundente al proyectar el futuro del plantel: “El techo no es este. Estoy segurísimo de que es algo mucho más grande”.
El cuerpo técnico que acompañó al equipo en Córdoba estuvo integrado por Rodríguez y Rodrigo Vogel, quien se desempeñó como ayudante y trabajó especialmente con los arqueros.
Al transmitir un mensaje para sus jugadores y para quienes forman parte del handball, Rodríguez hizo hincapié en la importancia de disfrutar el deporte, aprender y mantener siempre las ganas de superarse. “Que lo disfruten, que lo aprendan, que quieran entrenar y que siempre tengan más ganas de crecer. Que no nos estanquemos y que siempre apuntemos a más”, expresó.
Finalmente, dejó en claro que la consagración en Córdoba no es un punto de llegada, sino el comienzo de nuevos desafíos para Adelante Reconquista. “Esto es, la verdad, un puntapié inicial enorme para nosotros. Pero no apuntamos solamente a esto: apuntamos a seguir compitiendo de manera nacional e ir por más”, concluyó.
I.L. Peretz, con un podio femenino y presencia en ambas ramas
Otro de los protagonistas santafesinos del Nacional de Clubes fue I.L. Peretz, institución de la ciudad de Santa Fe que participó con sus equipos de Cadetes masculino y femenino.
La actuación más destacada llegó de la mano del plantel femenino, que consiguió el tercer puesto de la competencia, un resultado significativo para el club y para el desarrollo del handball de la capital provincial. Las cadetes de Peretz alcanzaron las semifinales del torneo y, tras disputar esa instancia frente a Club Belgrano de San Nicolás, afrontaron el encuentro por el tercer puesto ante Club Atlético Barrio Parque, también de San Nicolás. El equipo masculino, por su parte, también sumó una importante experiencia nacional, enfrentándose a instituciones como CIEF de Villa María, Banco de Córdoba, Club del Gran Rosario y Deportivo y Social Amistad y Unión.
La presencia de ambas ramas en el Nacional de Clubes refleja el trabajo que viene desarrollando I.L. Peretz en sus categorías formativas y competitivas, con el objetivo de fortalecer la práctica del handball y generar nuevas oportunidades de crecimiento para sus deportistas.
El club santafesino viene sosteniendo un proceso de desarrollo de la disciplina, con participación en competencias organizadas por la Asociación Santafesina de Handball, torneos provinciales y certámenes nacionales en distintas categorías.
En ese recorrido, la posibilidad de competir con instituciones de otras provincias constituye una instancia fundamental para la formación de los jugadores, que encuentran en estos torneos una oportunidad para medirse con diferentes estilos de juego, adquirir experiencia y continuar su desarrollo deportivo.
El tercer puesto femenino se suma así a un proceso de crecimiento que busca consolidar al handball de I.L. Peretz dentro del escenario competitivo regional y nacional.
Un balance positivo para el handball santafesino
La consagración de Adelante Reconquista y el tercer puesto femenino de I.L. Peretz, junto con la participación de su equipo masculino, dejaron un balance alentador para el handball del centro-norte provincial.
Los resultados muestran el potencial de los clubes de la región y la importancia de sostener los procesos de formación, ampliar las oportunidades competitivas y fortalecer los espacios de desarrollo de la disciplina.
Para Adelante Reconquista, el campeonato representa una conquista histórica. Para I.L. Peretz, el podio femenino y la experiencia de sus dos planteles significan nuevos pasos en su consolidación deportiva.
En conjunto, las actuaciones reflejan que el handball santafesino tiene presente, proyección y nuevas generaciones de jugadores dispuestos a seguir creciendo en el escenario nacional.