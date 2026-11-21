Duendes sigue marcando el rumbo del rugby regional. Una semana después de consagrarse campeón del Torneo Regional del Litoral, el conjunto rosarino volvió a demostrar su jerarquía y se adjudicó la Copa Santa Fe tras vencer a CRAI por 50 a 35, en la final disputada en la cancha del equipo santafesino.
Duendes volvió a ratificar su dominio: ahora se quedó con la Copa Santa Fe
El conjunto rosarino derrotó a CRAI por 50 a 35 en la final disputada en la cancha del elenco santafesino. Así, sumó un nuevo título a una temporada en la que también se consagró campeón del TRL.
El resultado final reflejó la contundencia de un equipo que supo capitalizar sus oportunidades y que, aún en los momentos de mayor paridad, encontró la manera de sumar.
Durante el primer tiempo, el encuentro mostró un desarrollo equilibrado, con dos equipos que intentaron imponer sus condiciones y mantenerse en partido. Sin embargo, Duendes tuvo una virtud determinante: cada vez que encontró una posibilidad de marcar, la aprovechó.
Esa efectividad le permitió construir una diferencia importante y afrontar el complemento con mayor tranquilidad.
En el inicio de la segunda etapa, el equipo rosarino volvió a golpear y amplió la distancia en el marcador, estableciendo una ventaja que terminaría siendo decisiva para encaminar la definición.
CRAI, por su parte, no bajó los brazos. El conjunto de "Gitano" ensayó una reacción durante el segundo tiempo, consiguió descontar y buscó acercarse en el resultado. Pero la diferencia construida por Duendes, especialmente entre el cierre de la primera mitad y el comienzo del complemento, terminó siendo demasiado amplia para modificar el desenlace.
De esta manera, Duendes cerró una semana inolvidable y ratificó su condición de protagonista excluyente del rugby del Litoral. A la reciente conquista del Regional del Litoral le sumó ahora la Copa Santa Fe, dos títulos que respaldan el gran presente de una institución que volvió a exhibir su poderío dentro de la región.
Para la Copa Santa Fe, en tanto, la definición dejó otra señal positiva: una competencia que, con el paso de las temporadas, continúa creciendo, ganando protagonismo y consolidándose como un espacio importante para el desarrollo y la competencia del rugby provincial.