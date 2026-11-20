Tal como estaba previsto, luego de la final del Torneo Regional del Litoral, disputada el último fin de semana y donde Duendes se coronó campeón tras vencer a Estudiantes, este sábado, se llevará a cabo la final de la Copa Santa Fe de rugby.
CRAI y Duendes, frente a frente por el título provincial
Este sábado, desde las 16, el “Gitano” y el reciente campeón del Torneo Regional del Litoral definen la competencia santafesina. Será en la Autopista, con el arbitraje de Fabián Prats.
CRAI y Duendes serán los protagonistas del partido decisivo que se disputará en cancha del “Gitano”, en la Autopista, a partir de las 16. El árbitro será Fabián Prats, quien estará secundado por Martino y Villalba.
Cómo llegaron
En lo que respecta a Copa Santa Fe, CRAI se mantuvo durante todo el año entre los principales puestos y mantuvo una regularidad tal que le posibilitó asegurar el primer lugar del grupo y el boleto a la gran final.
En la fecha que le dio el pasaje a la final, en Santo Tomé, CRAI goleó 76 a 24 a Cha Roga. Vale señalar que el elenco de la autopista también terminó en el primer puesto en el campeonato de las reservas.
Con un formato diferente de competencia (donde el ganador de dicho grupo se resolvía con un encuentro cumbre, cuyo ganador obtenía el pasaje al duelo decisivo por el título de “campeón de la provincia”, Duendes fue el ganador en Rosario.
El reciente campeón del TRL, le ganó un clásico muy parejo a Universitario por 40 a 36, para de esa manera garantizarse el lugar que estará defendiendo este sábado.