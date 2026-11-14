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Ante Italia, lo único bueno de Los Pumas fue la victoria

El seleccionado argentino derrotó 19-14 a Italia en Génova, pero volvió a mostrar una imagen preocupante. En un partido deslucido, plagado de errores de ambos equipos, el conjunto de Felipe Contepomi encontró como único saldo positivo el resultado y algunos aportes de los jugadores que ingresaron en el complemento.