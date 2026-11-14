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Ante Italia, lo único bueno de Los Pumas fue la victoria

El seleccionado argentino derrotó 19-14 a Italia en Génova, pero volvió a mostrar una imagen preocupante. En un partido deslucido, plagado de errores de ambos equipos, el conjunto de Felipe Contepomi encontró como único saldo positivo el resultado y algunos aportes de los jugadores que ingresaron en el complemento.

Festejo Puma en Italia. Reuters.Festejo Puma en Italia. Reuters.
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Los Pumas consiguieron en Génova un triunfo que necesitaban, pero que dejó bastante más preocupaciones que certezas.

Argentina venció 19-14 a Italia por una nueva fecha del Nations Championships, en el tramo de noviembre, aunque volvió a exhibir dificultades en su funcionamiento y estuvo lejos de ofrecer una actuación convincente.

Rugby Union - Nations Championship - Italy v Argentina - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - November 14, 2026 Argentina's Mateo Carreras in action REUTERS/Jennifer LorenziniMateo Carreras, wing argentino. Reuters

Después de la dura derrota sufrida ante Irlanda, el seleccionado argentino tenía la oportunidad de cambiar su imagen. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar una versión deslucida, con demasiadas imprecisiones y errores en distintas facetas del juego.

El line out tuvo inconvenientes, el scrum tampoco logró imponerse con claridad y en el punto de contacto perdió muchas pelotas.

Los rucks fueron otro problema: Argentina cedió posesiones que Italia supo aprovechar para hacerse fuerte durante varios pasajes del encuentro.

El desarrollo estuvo marcado por las equivocaciones de ambos seleccionados y por la falta de continuidad en el juego.

Las mejores fotos de Los Pumas vs. Italia por el Nation Championship

Las mejores fotos de Los Pumas vs. Italia por el Nation Championship

Incluso, el cierre reflejó lo que había sido la tarde: Italia tuvo la posibilidad de jugar un penal cerca del ingoal argentino para buscar una última oportunidad, pero la pelota terminó saliendo por pelota muerta y allí se terminó la historia.

Dentro de un panorama general poco alentador, los cambios del segundo tiempo aportaron algo de frescura y fueron un aspecto para rescatar.

Las entradas de Gonzalo García, Facundo Bosch, Juan Martín González y Facundo Isa le dieron otra dinámica al equipo y permitieron encontrar algunas respuestas que no habían aparecido durante buena parte del partido.

Los Pumas se llevaron los cuatro puntos y eso, en definitiva, fue lo más importante de su presentación en Génova. Pero el resultado no puede ocultar una actuación floja, con demasiadas fallas individuales y colectivas.

Rugby Union - Nations Championship - Italy v Argentina - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - November 14, 2026 Italy's Stephen Varney in action with Argentina's Boris Wenger REUTERS/Jennifer LorenziniTriunfo argentino en Italia. Reuters.

Argentina ganó, aunque sigue debiendo una respuesta rugbística que le permita recuperar confianza y mostrar una versión más cercana a la que pretende su cuerpo técnico.

La semana que viene, el rival será Francia que este viernes venció a Sudáfrica. No hay nada más que agregar...

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