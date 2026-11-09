Luego de oficializarse las altas y bajas de la convocatoria, la Selección Argentina de Rugby, Los Pumas, desembarcó en tierras italianas para encarar el tramo final de su preparación con vistas al cruce ante el seleccionado local por una nueva fecha del Nations Championship. El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre a partir de las 08:40 (hora de la Argentina) en el estadio Luigi Ferraris.
Los Pumas ya están en Italia y hacen base en Parma antes de viajar a Génova
El seleccionado conducido por Felipe Contepomi afina detalles para medirse este sábado ante la Azzurra en el Stadio Luigi Ferraris. El plantel trabaja en las instalaciones de Zebre Parma, a más de 200 kilómetros de la sede del partido, a la espera de la confirmación del XV titular.
La particularidad de la logística dispuesta por el cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi radica en la ubicación de su centro de operaciones: si bien el test match se jugará en la ciudad costera de Génova, la delegación nacional eligió hacer base en Parma, localidad situada a más de 200 kilómetros del escenario de juego.
En suelo parmesano, el combinado albiceleste utiliza los campos de entrenamiento e infraestructura del club Zebre Parma para desarrollar las sesiones tácticas y físicas de la semana. De acuerdo al cronograma oficial, Contepomi anunciará la formación titular del equipo el próximo jueves en conferencia de prensa, mientras que el viernes el plantel se trasladará a Génova para llevar a cabo el habitual Captain's Run en el césped del Luigi Ferraris.
Tras este compromiso frente al seleccionado italiano, Los Pumas continuarán su travesía europea viajando a París para medirse ante Francia el sábado 21 de noviembre a las 17:10 en el Stade de France, para luego cerrar la ventana internacional disputando el fin de semana de finales de la competencia, programado del 27 al 29 de noviembre en el mítico estadio de Twickenham, en Londres.
Cronograma de partidos de Los Pumas
- Vs. Italia: Sábado 14 de noviembre, 08:40 hs (ARG) en el Stadio Luigi Ferraris (Génova).
- Vs. Francia: Sábado 21 de noviembre, 17:10 hs (ARG) en el Stade de France (París).
- Fin de semana de finales: Del 27 al 29 de noviembre en Twickenham (Londres).