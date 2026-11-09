Nations Championship

Los Pumas ya están en Italia y hacen base en Parma antes de viajar a Génova

El seleccionado conducido por Felipe Contepomi afina detalles para medirse este sábado ante la Azzurra en el Stadio Luigi Ferraris. El plantel trabaja en las instalaciones de Zebre Parma, a más de 200 kilómetros de la sede del partido, a la espera de la confirmación del XV titular.