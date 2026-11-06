Los Pumas sufrieron un duro tropiezo en su gira internacional al caer categóricamente por 42 a 12 ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en el marco del segundo tramo del Nations Championship. El seleccionado argentino se vio ampliamente superado por la solidez y efectividad del Trébol, en un trámite donde la albiceleste no pudo encontrar los caminos para contrarrestar la intensidad del conjunto local.
Golpazo de Los Pumas en Dublín: cayeron categóricamente 42 a 12 ante Irlanda
El seleccionado argentino sufrió una dura derrota en Aviva Stadium en el marco de la segunda fecha del certamen internacional. Con este resultado, el elenco albiceleste sumó su tercera caída en el torneo y la quinta en lo que va del año. El próximo sábado se medirá frente a Italia en Génova.
Este traspié representa la tercera caída del seleccionado nacional en la competencia internacional (tras haber cedido terreno previamente ante Escocia e Inglaterra) y la quinta en el cómputo general del año, sumadas a los cruces amistosos disputados frente a Australia y Sudáfrica. El presente del equipo evidencia la necesidad de ajustar piezas de cara a la recta final de la ventana de encuentros.
El panorama para los dirigidos por el cuerpo técnico argentino continuará el próximo sábado 14 de noviembre, cuando Los Pumas visiten a Italia en la ciudad de Génova. La escuadra Azzurra completará la jornada enfrentando este sábado a Sudáfrica, en la antesala del cruce frente al combinado albiceleste.
Síntesis y formaciones
Irlanda: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan.
Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Jamie Osborne.
Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía.
Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Gerónimo Prisciantelli, 23. Lucio Cinti.
Resultado final: Irlanda 42 - 12 Los Pumas.
Estadio: Aviva Stadium (Dublín).