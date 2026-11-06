Nations Championship

Golpazo de Los Pumas en Dublín: cayeron categóricamente 42 a 12 ante Irlanda

El seleccionado argentino sufrió una dura derrota en Aviva Stadium en el marco de la segunda fecha del certamen internacional. Con este resultado, el elenco albiceleste sumó su tercera caída en el torneo y la quinta en lo que va del año. El próximo sábado se medirá frente a Italia en Génova.