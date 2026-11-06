Liga Profesional

Racing perdió ante Barracas Central en el cierre de un 2026 para el olvido

La Academia cayó 2 a 0 frente al Guapo con goles de Nicolás Orsini y Norberto Briasco, cerrando una temporada sumamente irregular que, además, complicó el panorama de Independiente para la Copa Sudamericana 2027. El conjunto local festejó la clasificación a ese torneo internacional.