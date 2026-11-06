En el marco de la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing Club le puso punto final a una temporada negativa al caer derrotado por 2 a 0 frente a Barracas Central en el estadio de Olavarría y Luna. Con este resultado, el elenco de Avellaneda concluyó su participación anual lejos de las posiciones de vanguardia y dejó seriamente comprometidas las aspiraciones de Independiente en la tabla anual para acceder a la Copa Sudamericana 2027.
Racing perdió ante Barracas Central en el cierre de un 2026 para el olvido
La Academia cayó 2 a 0 frente al Guapo con goles de Nicolás Orsini y Norberto Briasco, cerrando una temporada sumamente irregular que, además, complicó el panorama de Independiente para la Copa Sudamericana 2027. El conjunto local festejó la clasificación a ese torneo internacional.
En el amanecer del compromiso, la escuadra visitante mostró pasajes de peligro e intentó asumir el protagonismo del juego. A los 15 minutos, la Academia avisó mediante una jugada preparada que finalizó Gastón Lodico y, poco después, rozó la apertura del marcador con un remate cruzado de Matías Kranevitter que estrelló el poste derecho del arco custodiado por Juan Espínola. Asimismo, el lateral Ignacio Rodríguez exigió una notable intervención del guardameta local con un centro cerrado que desvió al tiro de esquina.
Sin embargo, el dueño de casa hizo gala de una notable contundencia y golpeó en el momento justo. A los 43 minutos del primer tiempo, Enzo Taborda envió un centro desde el sector izquierdo, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de los centrales y Nicolás Orsini apareció oportunamente en el área chica para empujar el balón a la red y decretar el 1-0 parcial.
En el complemento, Racing careció de profundidad y peso en el ataque para revertir la historia, desaprovechando incluso los inconvenientes físicos del rival, que obligaron a las salidas por lesión de Dardo Miloc y del propio arquero Espínola. Si bien Facundo Cambeses sostuvo la diferencia mínima al imponerse en un mano a mano frente a Bogarín, la resistencia visitante se desmoronó a los 32 minutos: Norberto Briasco construyó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió de frente al arco para sellar el 2 a 0 definitivo.
La victoria desató los festejos en Olavarría y Luna, ya que Barracas Central aseguró su permanencia dentro de los ocho clasificados a los playoffs de la Zona B y garantizó su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Por su parte, Racing cerró un 2026 amargo, sin boletos a la Fase Final y obligado a barajar y dar de nuevo de cara al año entrante.