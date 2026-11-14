En 2018 Uni de Santa Fe descendió a la Segunda División del Torneo Regional del Litoral luego de militar desde el inicio mismo de la competencia.
Uni volvió a Primera y escribió una nueva página en su importante historia
En una final que se definió por detalles y mantuvo la incertidumbre hasta el último instante, derrotó a Alma Juniors de Esperanza por 24 a 23 y consiguió el ascenso.
Desde ese 2018 hasta el presente, no solo jugó en el segundo nivel, sino que tambien estuvo una temporada en Tercera.
Pero todo eso, ahora es historia. Uni le ganó a Alma Juniors de Esperanza 24 a 23 y volvió a la élite del rugby litoraleño.
Primer Tiempo
El equipo santafesino construyó buena parte de su victoria durante una primera etapa en la que mostró inteligencia, eficacia y concentración. Tuvo un gran comienzo y supo aprovechar prácticamente todas las situaciones que generó para sumar puntos.
Con Nacho Hass como un pateador efectivo, encontró respuestas cada vez que tuvo la oportunidad y, fundamentalmente, se mantuvo atento a esos pequeños detalles que suelen resultar determinantes en partidos de semejante trascendencia.
El 21 a 3 parcial para la "U", terminaría siendo clave para el desarrollo del partido.
Segundo tiempo
Sin embargo, la historia cambió en el complemento. Alma Juniors salió decidido a revertir el resultado y su rendimiento, aprovechó el viento a favor y comenzó a ganar terreno.
El conjunto de Esperanza mejoró su producción, encontró mayor protagonismo y fue descontando hasta meterse definitivamente en partido.
La definición ganó en dramatismo cuando Alma tuvo dos oportunidades con el pie para pasar al frente en el marcador. Pero la suerte estuvo del lado de Universitario: uno de los intentos dio en el palo y el otro se fue desviado. Dos situaciones que pudieron cambiar el destino de la final.
En ese tramo decisivo, Uni apeló a una de sus principales virtudes: la defensa. Con esfuerzo, concentración y mucho compromiso colectivo, resistió los últimos embates de su rival.
También encontró un impulso fundamental en el aliento de su gente, que acompañó al equipo hasta el pitazo final.
Cuando llegó el cierre, el festejo fue todo de Universitario. El 24 a 23 selló una victoria inolvidable y un ascenso que significa mucho más que un resultado: el regreso a la máxima categoría del Regional del Litoral.
Universitario volvió a Primera. Y lo hizo a su manera: sufriendo, defendiendo y ganando una final que quedará en el recuerdo.