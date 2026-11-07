CAE impuso condiciones en el inicio. Durante los primeros 40 minutos, el equipo paranaense ejerció un claro dominio sobre Jockey de Rosario, aprovechando el viento a favor y mostrando una marcada superioridad en el juego de forwards.
CAE fue contundente, dejó en el camino a Jockey y jugará la final
El conjunto paranaense se impuso por 36-14 en el Hipódromo de Rosario, mostró una marcada superioridad durante buena parte del encuentro y aseguró su lugar en la definición de la competencia.
Con una plataforma sólida en el line y buenos movimientos coordinados de sus delanteros, encontró una fórmula efectiva que le permitió apoyar dos de sus tres tries en la etapa inicial.
Jockey recién logró acercarse con mayor peligro al campo rival en los últimos diez minutos y tuvo su recompensa sobre el cierre.
Luego de la revisión del TMO, el árbitro sancionó try penal para el conjunto rosarino, que consiguió descontar antes del descanso.
Segundo tiempo
El complemento tuvo a un equipo muy cómodo dentro de la cancha: Estudiantes. No solo tenía ventaja en el resultado (19-7), sino que otra vez desde el arranque se adueñó del partido.
Enfrente, un Jockey extrañamente perdido, con muy pocas ideas claras sin siquiera poder aprovechar el viento a favor para posicionarse en campo rival y así intentar el descuento.
Lejos de eso, CAE anotó en otras dos oportunidades para poner un 33 a 7 que, a cinco del final, parecía definitivo.
Al igual que en el epílogo de la primera etapa, Jockey reaccionó sobre el final para marcar un try más que solo decoró el 36 a 14 , resultado con el cual el Club Atlético Estudiantes de Paraná se convirtió en el primer de los finalistas del TRL 2026.