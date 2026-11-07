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CAE fue contundente, dejó en el camino a Jockey y jugará la final

El conjunto paranaense se impuso por 36-14 en el Hipódromo de Rosario, mostró una marcada superioridad durante buena parte del encuentro y aseguró su lugar en la definición de la competencia.

El Club Atlético Estudiantes impuso su superioridad desde el juego de forwards y se convirtió en el primer finalista del TRL 2026. Credito: Juanjo CavalcanteEl Club Atlético Estudiantes impuso su superioridad desde el juego de forwards y se convirtió en el primer finalista del TRL 2026. Credito: Juanjo Cavalcante
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CAE impuso condiciones en el inicio. Durante los primeros 40 minutos, el equipo paranaense ejerció un claro dominio sobre Jockey de Rosario, aprovechando el viento a favor y mostrando una marcada superioridad en el juego de forwards.

Solidez en el line y efectividad: la formación de CAE dominó la etapa inicial y encaminó la victoria en Paraná. Credito: Juanjo CavalcanteSolidez en el line y efectividad: la formación de CAE dominó la etapa inicial y encaminó la victoria en Paraná. Credito: Juanjo Cavalcante

Con una plataforma sólida en el line y buenos movimientos coordinados de sus delanteros, encontró una fórmula efectiva que le permitió apoyar dos de sus tres tries en la etapa inicial.

Estudiantes amplió ventajas en el complemento y liquidó el cruce para sellar un inobjetable 36 a 14. Credito: Juanjo CavalcanteEstudiantes amplió ventajas en el complemento y liquidó el cruce para sellar un inobjetable 36 a 14. Credito: Juanjo Cavalcante

Jockey recién logró acercarse con mayor peligro al campo rival en los últimos diez minutos y tuvo su recompensa sobre el cierre.

ostales de una semifinal vibrante: Estudiantes impuso condiciones en el juego colectivo y sacó pasaje a la gran final del TRL. Credito: Juanjo Cavalcanteostales de una semifinal vibrante: Estudiantes impuso condiciones en el juego colectivo y sacó pasaje a la gran final del TRL. Credito: Juanjo Cavalcante

Luego de la revisión del TMO, el árbitro sancionó try penal para el conjunto rosarino, que consiguió descontar antes del descanso.

Segundo tiempo

El complemento tuvo a un equipo muy cómodo dentro de la cancha: Estudiantes. No solo tenía ventaja en el resultado (19-7), sino que otra vez desde el arranque se adueñó del partido.

Festejo albinegro: CAE dominó de principio a fin y aseguró su lugar en la gran definición del Torneo Regional del Litoral. Credito: Juanjo CavalcanteFestejo albinegro: CAE dominó de principio a fin y aseguró su lugar en la gran definición del Torneo Regional del Litoral. Credito: Juanjo Cavalcante

Enfrente, un Jockey extrañamente perdido, con muy pocas ideas claras sin siquiera poder aprovechar el viento a favor para posicionarse en campo rival y así intentar el descuento.

Lejos de eso, CAE anotó en otras dos oportunidades para poner un 33 a 7 que, a cinco del final, parecía definitivo.

Jockey de Rosario descontó sobre el cierre de la primera etapa con un try penal tras la revisión del TMO, pero no le alcanzó para revertir el trámite. Credito: Juanjo CavalcanteJockey de Rosario descontó sobre el cierre de la primera etapa con un try penal tras la revisión del TMO, pero no le alcanzó para revertir el trámite. Credito: Juanjo Cavalcante

Al igual que en el epílogo de la primera etapa, Jockey reaccionó sobre el final para marcar un try más que solo decoró el 36 a 14 , resultado con el cual el Club Atlético Estudiantes de Paraná se convirtió en el primer de los finalistas del TRL 2026.

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