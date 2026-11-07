Duendes consiguió el pasaje a la final del Torneo Regional del Litoral al derrotar a Santa Fe Rugby por 43 a 33, en una segunda semifinal que tuvo intensidad, emociones y un desarrollo sumamente parejo durante los 80 minutos de juego, en la cancha de Capibaras XV, en el Hipódromo de Rosario.
Duendes se quedó con un "partidazo" ante Santa Fe Rugby y jugará la final con CAE
En una semifinal vibrante y muy equilibrada, disputada en la cancha de Capibaras XV, en el Hipódromo de Rosario, el Verdinegro se impuso por 43 a 33.
El conjunto rosarino comenzó mejor y rápidamente consiguió establecer diferencias en el marcador. Con un parcial de 14 a 0, parecía tomar el control de las acciones, pero Santa Fe Rugby reaccionó, se hizo fuerte y encontró los caminos para meterse nuevamente en partido.
Con carácter y buenos pasajes de juego, el Tricolor logró revertir el resultado y pasar al frente, dejando en claro que estaba dispuesto a dar pelea hasta el final.
A partir de allí, el encuentro se transformó en un ida y vuelta permanente. Ninguno consiguió establecer una diferencia decisiva y ambos equipos se mantuvieron siempre a tiro en el marcador.
La batalla de los forwards fue uno de los aspectos destacados, con un Santa Fe Rugby que incluso mostró cierta superioridad en el scrum, mientras que el line-out presentó un desarrollo muy equilibrado.
Sin embargo, en un partido de márgenes tan estrechos, algunos detalles terminaron marcando la diferencia.
Duendes hizo valer su mayor experiencia en momentos determinantes, encontró respuestas en jugadas clave y consiguió construir la ventaja que le permitió cerrar el encuentro por 43 a 33.
Santa Fe Rugby nunca bajó los brazos. Intentó por distintas vías, sostuvo la intensidad y se mantuvo en partido hasta el desenlace, aunque no le alcanzó para torcer la historia.
De esta manera, Duendes se convirtió en el segundo finalista del Regional del Litoral y el próximo sábado irá en busca de un nuevo título frente a Estudiantes de Paraná, que había conseguido su lugar en la definición tras superar a Jockey Club de Rosario.