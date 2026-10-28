En el auditorio del Banco Macro, en la sede de Rosario, este miércoles por la tarde noche se realizó la presentación oficial de las semifinales del Torneo Regional del Litoral.
Se presentó en Rosario la instancia final del Torneo Regional del Litoral: “Esperando que sea una fiesta”
Autoridades de las tres uniones de rugby que componen el TRL y sponsors dijeron presente en el lanzamiento de las semifinales del torneo.
El próximo sábado 7 de noviembre se disputarán los cruces que darán a conocer a los finalistas del 2026, y se enfrentarán los mejores cuatro equipos de rugby de la región. En el primer turno, a las 15.30, jugarán Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná. En el segundo, programado para las 17.45, harán lo propio Duendes de Rosario ante Santa Fe Rugby.
Pablo Cáceres, Gerente División Santa Fe del Banco Macro, fue uno de los oradores de la presentación y en diálogo con El Litoral afirmó: “Estamos ratificando lo que hicimos a principio de año y hoy lanzando las semifinales del rugby”.
“Ansioso como hombre del rugby y como sponsor esperando que sea una fiesta los dos fines de semana”, declaró.
Cáceres, quién hace 30 años trabaja como dirigente del rugby en su club habló también, de cara a los partidos definitorios, de la “responsabilidad para cuidar el deporte”.
“Cuando juntas tanta gente a veces es difícil controlarlo, es responsabilidad de nosotros, los jugadores, dirigentes, árbitros, es algo que tenemos que cuidar entre todos porque forma parte del espíritu del rugby”, esgrimió.
De la presentación formaron parte las autoridades de las organizaciones, Martín Vergara de la Unión Rugby Rosario; Alejandro García, presidente del Comité Ejecutivo del Litoral; Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Carlos Fertonani, titular de Santa Fe Producciones y CEO de Capibaras; Esteban Gastaldi y Mauricio Catera, integrantes del Comité Ejecutivo del Litoral; Alejandra Mattheus, Secretaria Deporte y Turismo de Rosario y los capitanes de los equipos semifinalistas tanto de la Primera como de la Segunda.