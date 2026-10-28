En el auditorio del Banco Macro, en la sede de Rosario, comenzó a palpitarse la instancia final del Torneo Regional del Litoral y este miércoles por la tarde noche se realizó la presentación oficial de las semifinales del torneo que reúne a equipos de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.
Todo listo para las semifinales: se presentaron los cruces del Torneo Regional del Litoral
En el auditorio del Banco Macro, en Rosario, las autoridades del Rugby y los organizadores oficializaron la programación de las semifinales que se disputarán en Casa Capibaras.
El próximo sábado 7 de noviembre se disputarán los cruces que definirán a los finalistas del 2026. En el primer turno, a las 15.30, jugarán Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná. En el segundo turno, programado para las 17.45 harán lo propio Duendes de Rosario ante Santa Fe Rugby.
Ambos partidos se disputarán, por primera vez en la historia del torneo, en una cancha neutral: la Casa Capibaras.
De la presentación formaron parte las autoridades de las organizaciones, Martín Vergara de la Unión Rugby Rosario; Alejandro García, presidente del Comité Ejecutivo del Litoral; Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Pablo Cáceres, Gerente División Santa Fe del Banco Macro; Carlos Fertonani, titular de Santa Fe Producciones y CEO de Capibaras; Esteban Gastaldi y Mauricio Catera, integrantes del Comité Ejecutivo del Litoral; Alejandra Mattheus, Secretaria Deporte y Turismo de Rosario y los capitanes de los equipos semifinalistas tanto de la Primera como de la Segunda.
Casa Capibara, terreno neutral
Los protagonistas, organizadores del evento y sponsors, destacaron el desafío de organizar las semifinales del TLR por primera vez en una sede neutral. Tanto el 7 como el 14 de noviembre, la Casa Capibaras será la encargada de recibir a los equipos y sus hinchas para vivir una verdadera fiesta del rugby.
El espacio, sede oficial de Capibaras XV, la franquicia regional de rugby que nuclea a las provincias de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, fue inaugurada en enero de 2026 y durante los Juegos Suramericanos fue el escenario donde la Selección Argentina disputó sus partidos.
En el Hipódromo de Rosario, las tribunas de la cancha tendrán capacidad para 10.000 espectadores, lo que ya de inicio, abre la puerta a la posibilidad de marcar un récord de público.
Jockey de Rosario vs. Estudiantes de Paraná
La primera semifinal, prevista para el sábado 7 de noviembre a las 15.30 tendrá como protagonistas al equipo que defiende el título y ostenta el bicampeonato, Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná, campeón en 2023.
En la previa a la presentación de la instancia final, los capitanes de ambos equipos dialogaron en exclusiva con El Litoral y palpitaron el duelo.
Alejo Pereyra Tauzy, referente del club verdiblanco, destacó que todos los partidos el plantel los encaró como finales y que esta no será la excepción.
“Es un rival que conocemos, ya jugamos tres veces en el año, así que lo tenemos visto. Y así lo vamos a preparar, con mucho laburo y sabiendo que va a ser un partido durísimo”, destacó el capitán.
En relación a la expectativa por el público, afirmó: “Siempre las semifinales y las finales son los partidos más vistosos y es donde más gente hay, siempre muy agradecido al público que se acerca a ver los partidos, es algo muy lindo para el jugador”.
Tomás Ferreyra, capitán de Estudiantes de Paraná, destacó: “Que sea en Casa Capibaras esta bueno y creo que va a haber un muy lindo ambiente”.
En relación a acceder a la semifinal, el back afirmó que “era un objetivo que nos habíamos propuesto a principios de año y estamos felices de haberlo cumplido”.
En relación al rival, dijo: “Sabemos la clase de equipo que es Jockey, va a ser un partido muy parejo y seguramente muy largo”.
Duendes de Rosario vs. Santa Fe Rugby
El segundo cruce de semifinal, dispuesto para las 17.45, lo animarán Duendes de la ciudad de Rosario y Santa Fe Rugby, de la capital provincial.
Los capitanes de ambos equipos también dialogaron con El Litoral y expresaron las ganas de acceder a la gran final.
La voz de Santa Fe Rugby estuvo a cargo de su capitán, Santiago Quirelli, quien afirmó sobre el cruce de semifinales: “Es un rival que conocemos mucho, venimos jugando con ellos hace un montón”.
En relación a las claves del equipo capitalino, por donde puede llegar a lastimar al rival, confió: “Somos un equipo muy dinámico, que con la pelota en la mano somos peligrosos”.
Martín Pellegrino, capitán del elenco rosarino, en tanto, afirmó sobre el cruce: “Va a ser un partido durísimo, Santa Fe es un equipo que este año no le pudimos ganar, jugamos dos partidos. Creo que se lo va a llevar el que menos errores cometa. En la defensa me parece que estamos bien y que hay que pulir un poco el ataque”.
En relación a la sede neutral: “Me parece que el Hipódromo está hecho para que se arme una buena fiesta, así que ojalá sea así”.