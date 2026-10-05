Rugby

CRAI y Duendes ganaron sus zonas y jugarán la gran final de la Copa Santa Fe

Este sábado, el gitano venció a domicilio a Cha Roga y completó la fase regular en el primer puesto del grupo compuesto por los representantes de la Unión Santafesina. En la cuna de la bandera, el “verdulero” superó ajustadamente a Uni en la final de la URR y se instaló en la definición por la copa. El partido se jugaría en noviembre en el Hipódromo.