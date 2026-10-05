En la tarde de este sábado 3 de octubre, y reanudando las actividades luego del parate obligado por el desarrollo de los Juegos Suramericanos, tuvo continuidad la edición 2026 de la Copa Santa Fe de rugby.
CRAI y Duendes ganaron sus zonas y jugarán la gran final de la Copa Santa Fe
Este sábado, el gitano venció a domicilio a Cha Roga y completó la fase regular en el primer puesto del grupo compuesto por los representantes de la Unión Santafesina. En la cuna de la bandera, el “verdulero” superó ajustadamente a Uni en la final de la URR y se instaló en la definición por la copa. El partido se jugaría en noviembre en el Hipódromo.
En simultáneo, se jugó la novena y última fecha de la fase regular en la zona que reunió a los representantes de la Unión Santafesina, mientras que en Rosario se jugó la final para resolver al vencedor del grupo compuesto por los clubes que compiten en la órbita de la Unión Rosarina.
Con los resultados puestos, quedó definido que CRAI y Duendes jugarán entre sí para resolver al campeón único que tendrá la edición 2026 del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia. Si bien no es oficial, este cotejo tendría lugar a fines del mes de noviembre, una vez culminado el Torneo Regional del Litoral y con el Hipódromo rosarino como escenario.
Goleó y es finalista
En Santo Tomé, y en uno de los encuentros correspondientes a la novena y última fecha de la fase regular de la Copa Santa Fe para los equipos de la Unión Santafesina de Rugby, el CRAI superó como visitante a Cha Roga para asegurar el primer lugar del grupo y el boleto a la gran final.
Sin dejar dudas, el gitano impuso condiciones de principio a fin para terminar ganando por 76 a 24 y de esta manera consagrarse como el mejor de la ASH en la temporada y sacar boleto al partido por la Copa.
En el segundo lugar quedó Universitario, que como visitante derrotó 111 a 7 en un choque sin equivalencias pero que quedó a las puertas de la final. De todos modos, el cuervo realizó una gran campaña dándole pelea a CRAI hasta la fecha decisiva.
Vale señalar que el elenco de la autopista también terminó en el primer puesto en el campeonato de las reservas. En la última jornada de acción, la formación celeste y blanca goleó al propio Cha Roga por 99 a 14 y terminó encima de todos en un campeonato en el que fue protagonista de principio a fin.
Duendes, el ganador en Rosario
En paralelo, se jugó en la cuna de la bandera el encuentro decisivo de la zona integrada por aquellos clubes que habitualmente compiten en los certámenes organizados por la Unión Rosarina de Rugby. Con un formato diferente, el ganador de dicho grupo se resolvía con un encuentro cumbre, cuyo ganador obtenía el boleo al duelo decisivo por el título de campeón de la provincia.
Tras 80 minutos para el infarto, Duendes se hizo fuerte en casa y terminó derrotando a Universitario por un ajustado 40 a 36 que pone al elenco verdinegro en el gran partido por la Copa Santa Fe.
De esta manera, el CRAI y el “verdulero” estarán cara a cara para resolver entre sí al gran ganador de esta edición 2026 del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia con el apoyo de la Lotería de Santa Fe.
Si bien no es oficial, se especula con que la final se estaría desarrollando a fines del próximo mes de noviembre (21 o 28) y que el estadio elegido sería el del Hipódromo de la ciudad de Rosario, recientemente sede del torneo de rugby en los Juegos Suramericanos y que fuera la casa de Capibaras XV en el Super Rugby Américas.