Los Pumas ya conocen la ruta completa con la que encararán la temporada 2027, un año enfocado íntegramente en la Copa del Mundo de Australia. El seleccionado argentino dará el puntapié inicial de su preparación en julio al abrir el Rugby Championship con dos exigentes compromisos como visitante frente a los Wallabies.
Los Pumas confirmaron su camino al Mundial y el fixture de 2027
El seleccionado argentino dará el puntapié inicial de su preparación en julio con dos cruces como visitante frente a Australia. Tres meses después, comenzará su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Canadá en Brisbane el 4 de octubre.
El debut de la Albiceleste en el torneo internacional será el sábado 10 de julio de 2027 en el Allianz Stadium de Sídney. Una semana más tarde, el sábado 17, el equipo conducido por el cuerpo técnico nacional disputará la segunda fecha en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. Esta gira inicial servirá como una toma de contacto clave con el país organizador, tres meses antes del comienzo de la cita ecuménica programada a partir del 1° de octubre.
Estos dos duelos marcarán el regreso formal del Rugby Championship, certamen que no se jugará en 2026 y que pasará a disputarse en años impares reuniendo a las cuatro potencias del Sur: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Para completar el fixture de la competencia, resta confirmar fechas y sedes de dos partidos ante los All Blacks en territorio argentino, además de una serie ida y vuelta frente a los Springboks.
El fixture para la fase de grupos del Mundial
Tres meses después de la gira preparatoria, Los Pumas retornarán a Oceanía para encarar la cita máxima. El certamen comenzará el viernes 1° de octubre, pero el estreno de la Argentina será el lunes 4 de octubre frente a Canadá en Brisbane, a las 5:45 (hora argentina).
El cronograma del Grupo continuará con un exigente ritmo de partidos:
Domingo 10 de octubre: Enfrentará a España en Melbourne, a partir de la 1:15 (hora argentina).
Viernes 15 de octubre: Cerrará la primera etapa enfrentando a Fiji en Adelaida, desde las 23:45 (hora argentina).
Con tres encuentros concentrados en tan solo 12 días y viajes continuos entre Brisbane, Melbourne y Adelaida, el fixture obligará a una meticulosa planificación física y táctica desde los primeros amistosos del año. El objetivo final estará puesto en llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva de un Mundial cuya gran final se disputará el sábado 13 de noviembre en el Accor Stadium de Sídney.