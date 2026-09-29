Rosario volvió a teñirse de amarillo y azul para celebrar un nuevo logro deportivo, aunque la jornada no estuvo del todo exenta de momentos de tensión. Miles de hinchas de Rosario Central se concentraron este martes en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera para recibir y festejar junto al plantel profesional la obtención de la Supercopa Internacional, tras el contundente triunfo por 3 a 1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Festejos de Central en el Monumento y momentos de tensión en el Parque Independencia
Una multitud acompañó al plantel campeón en una multitudinaria convocatoria que había sido postergada por mal tiempo. En medio de la marea auriazul, un grupo de hinchas transitó por las inmediaciones de Newell's y se generaron enfrentamientos a piedrazos que debieron ser neutralizados por la Policía.
La celebración, programada originalmente para el lunes y reprogramada debido al mal tiempo, se dio ante la imposibilidad de un reencuentro inmediato en la cancha, ya que el Canalla jugará su próximo compromiso como visitante ante Banfield y recién regresará al Gigante de Arroyito a mediados de mes. Ante este escenario, la masa auriazul copó el centro rosarino para dar rienda suelta a una alegría que sigue más viva que nunca.
Sin embargo, en el marco de la movilización de los hinchas hacia los puntos de encuentro, se registraron incidentes en las inmediaciones del Parque Independencia. Un grupo de simpatizantes de Central circuló por las cercanías de las instalaciones de Newell's Old Boys, lo que derivó en un cruce de agresiones e intercambio de piedrazos entre ambas parcialidades.
Frente a este escenario, las fuerzas policiales intervinieron rápidamente utilizando disparos con postas de goma para dispersar a los involucrados y evitar enfrentamientos de mayor magnitud. Tras la actuación de las fuerzas de seguridad, la situación en la zona quedó completamente bajo control y la jornada continuó enfocada en los festejos centrales de la parcialidad canalla.