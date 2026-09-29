Festejos e incidentes en Rosario

Festejos de Central en el Monumento y momentos de tensión en el Parque Independencia

Una multitud acompañó al plantel campeón en una multitudinaria convocatoria que había sido postergada por mal tiempo. En medio de la marea auriazul, un grupo de hinchas transitó por las inmediaciones de Newell's y se generaron enfrentamientos a piedrazos que debieron ser neutralizados por la Policía.