Juegos Olímpicos de la Juventud

Argentina perdió el invicto ante Francia en Dakar y jugará ante Sudáfrica por un lugar en la final del rugby seven

El seleccionado juvenil cayó 24 a 7 en el cierre de la fase de grupos, luego de golear a Uganda y Japón. Este lunes buscará la clasificación a la final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.