El seleccionado argentino masculino de rugby seven sufrió su primera derrota en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Francia lo venció por 24 a 7 en el cierre de la fase de grupos y le quitó el invicto, aunque el equipo nacional logró clasificarse a las semifinales por la medalla de oro.
Argentina perdió el invicto ante Francia en Dakar y jugará ante Sudáfrica por un lugar en la final del rugby seven
El seleccionado juvenil cayó 24 a 7 en el cierre de la fase de grupos, luego de golear a Uganda y Japón. Este lunes buscará la clasificación a la final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
El próximo desafío será este lunes 2 de noviembre, cuando enfrente a Sudáfrica desde las 10.42, en busca de un lugar en la final del certamen que se disputa en Senegal.
El conjunto argentino había tenido un comienzo contundente en la competencia. En su debut goleó a Uganda por 49 a 0 y luego superó a Japón por 31 a 5. Sin embargo, el cruce ante Francia definía los primeros puestos del Grupo B y terminó con una derrota que modificó el panorama para la instancia decisiva.
Francia revirtió el resultado en el segundo tiempo
El partido comenzó con un desarrollo parejo, hasta que Argentina consiguió romper el cero con un try de Federico Kantz. Ramón Benedit aportó la conversión y el equipo nacional se puso 7 a 0.
Francia reaccionó sobre el cierre de la primera mitad y apoyó un try para descontar. La conversión no fue efectiva y los argentinos se fueron al descanso con una ventaja de 7 a 5.
Pero el desarrollo cambió en el inicio del segundo tiempo. El conjunto francés aprovechó errores argentinos y consiguió dos tries en apenas tres minutos, uno de ellos convertido, para dar vuelta el marcador y ponerse 17 a 5.
Con el impulso de esa remontada, Francia volvió a encontrar espacios y sumó una nueva conquista para establecer el 24 a 7 definitivo.
Sudáfrica, el próximo rival por el oro
Pese a la caída, Argentina consiguió avanzar a las semifinales y mantiene vigente el objetivo de luchar por la medalla dorada. El rival será Sudáfrica, un seleccionado que también buscará meterse en la definición del torneo.
La competencia de rugby seven de Dakar 2026 reúne a ocho equipos masculinos, distribuidos en dos grupos. Argentina compartió la zona B con Francia, Japón y Uganda, mientras que Sudáfrica integró el grupo A.
El seleccionado nacional buscará ahora dejar atrás la derrota y recuperar el nivel que mostró en sus dos primeras presentaciones, cuando consiguió amplias victorias y se perfiló como uno de los protagonistas del torneo.
La formación argentina ante Francia
Para el encuentro decisivo de la fase de grupos, Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Tomás Galetti, Santiago Abbondati, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo.
Desde el banco ingresaron Benjamín Fossati, Felipe Ledesma, Joaquín Zapiola, Joaquín Cocomarola y Juan Bautista Maris. El único try argentino fue apoyado por Kantz, mientras que Benedit sumó la conversión.
El equipo nacional tendrá este lunes una nueva oportunidad para acercarse al objetivo: meterse en la final y pelear por el oro en Dakar.