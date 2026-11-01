La natación argentina consiguió una consagración histórica en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Cecilia Dieleke se quedó con la medalla de oro en los 200 metros espalda y estableció un nuevo récord argentino y sudamericano, con un tiempo de 2m10s05.
Cecilia Dieleke ganó el oro en Dakar 2026 y batió el récord sudamericano de los 200 metros espalda
La nadadora argentina, de 17 años, se impuso en la final con un tiempo de 2m10s05 y consiguió la primera medalla dorada para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Venía de sumar siete podios en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.
La nadadora de 17 años dominó la final de principio a fin y le dio a la delegación nacional su primera medalla dorada en la competencia que se disputa en Senegal. Además, su triunfo representa el primer oro de una mujer argentina en la historia de una competencia olímpica.
Dieleke mejoró en 31 centésimas la marca sudamericana de 2m10s36 que pertenecía a Malena Santillán desde agosto de 2025. También superó su mejor registro personal, que era de 2m11s08.
La argentina tuvo una actuación contundente. Pasó los primeros 50 metros en 30s60, completó los 100 en 1m03s86 y llegó a los 150 con un parcial de 1m37s09. Finalmente, tocó la pared en 2m10s05, con una diferencia de más de cinco segundos respecto de sus principales perseguidoras.
La griega Eirini Zervou se quedó con la medalla de plata, con 2m15s52, mientras que la israelí Ofir Simcha obtuvo el bronce, con 2m17s44.
De los podios en Santa Fe a la consagración olímpica
El triunfo en Dakar también tiene un antecedente reciente en la provincia. Dieleke venía de destacarse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde consiguió siete medallas en las siete pruebas que disputó: tres de oro, tres de plata y una de bronce.
Ese desempeño la había convertido en una de las grandes figuras de la delegación argentina y confirmó su proyección dentro de la natación nacional.
Además, la joven fue elegida para portar la bandera argentina en la ceremonia inaugural de Dakar 2026, junto al gimnasta Benjamín Fernández de Landa. La designación reconoció sus resultados y su recorrido en las competencias juveniles.
La nadadora también había conseguido seis medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y había participado en el Mundial Junior de natación de ese mismo año.
Un récord y una nueva página para la natación argentina
La marca de 2m10s05 no solo le permitió ganar la final olímpica juvenil, sino que también la ubicó en un lugar destacado en la historia de la natación argentina. Dieleke dejó atrás el registro que había establecido Malena Santillán y mejoró su propio tiempo por más de un segundo.
La medalla de oro en Dakar es, además, la número 14 de Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La competencia de 2026 tiene un valor particular porque se desarrolla por primera vez en África, con Dakar como sede.
Tras la consagración, Dieleke expresó su felicidad por el resultado y destacó el acompañamiento de su entrenador, su familia y sus amigos. También manifestó su deseo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque reconoció que su objetivo podría concretarse en la edición de 2032.
Con apenas 17 años, la nadadora sumó un nuevo capítulo a una trayectoria en ascenso y llevó a la Argentina a lo más alto del podio en Senegal.