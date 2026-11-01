Una consagración histórica

Cecilia Dieleke ganó el oro en Dakar 2026 y batió el récord sudamericano de los 200 metros espalda

La nadadora argentina, de 17 años, se impuso en la final con un tiempo de 2m10s05 y consiguió la primera medalla dorada para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Venía de sumar siete podios en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.