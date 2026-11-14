Duendes volvió a lo más alto del rugby del Litoral. Después de ocho años sin poder levantar el trofeo, el “Verdulero” recuperó la corona y lo hizo a su manera: con inteligencia, oficio y personalidad para afrontar una final que tuvo todos los condimentos.
Duendes recuperó la corona del TRL en una final “para el infarto”
En un encuentro cerrado, intenso y disputado hasta el último minuto, el equipo rosarino derrotó al Club Atlético Estudiantes de Paraná por 23 a 20 y se consagró campeón en el estadio Capibaras.
En el estadio Capibaras, derrotó a Estudiantes de Paraná por 23 a 20, en un partido parejo, reñido y disputado durante los 80 minutos, como corresponde a una definición entre los dos mejores equipos de la temporada.
El conjunto rosarino llegó a esta instancia con una sed especial. Desde aquella consagración de 2018, el título se le venía negando y esta vez no dejó pasar la oportunidad.
Fue un equipo inteligente, algo más táctico que su rival, que supo interpretar los momentos del partido y aprovechar prácticamente cada ocasión que tuvo para sumar.
En ese aspecto, volvió a ser determinante Valentino Dicapua. El apertura tuvo otra actuación sobresaliente con el pie y resultó una pieza fundamental para construir la victoria. Como había sucedido una semana antes, en la semifinal frente a Santa Fe Rugby, su precisión fue una de las grandes armas de Duendes para sostener la ventaja y manejar los tiempos de una definición que nunca dio respiro.
Pero si hubo una figura que sobresalió por encima del resto fue Emiliano Boffelli. No solamente por su try, que tuvo un valor importante en el desarrollo del encuentro, sino también por su liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos en los que el equipo más lo necesitaba. Boffelli demostró que, cuando está bien, tiene un nivel diferencial y puede marcar la diferencia dentro de la cancha.
Del otro lado, Estudiantes no logró repetir la contundencia que había mostrado frente a Jockey de Rosario en la semifinal, pero volvió a demostrar por qué fue uno de los grandes protagonistas del campeonato.
El conjunto paranaense estuvo a la altura de las circunstancias, planteó una final exigente y encontró en sus forwards una de sus principales fortalezas. Desde ese sector consiguió imponer condiciones durante varios pasajes, aunque no le alcanzó solamente con el dominio de los delanteros para quedarse con el título.
También tuvo incidencia la efectividad. Sebastián Dorigón no estuvo fino a los palos y esa falta de precisión terminó siendo un factor determinante en una final tan ajustada. En un partido que se definió por apenas tres puntos, cada oportunidad desperdiciada tuvo su peso en el resultado.
De todas maneras, la derrota no empaña el gran presente del CAE. El equipo entrerriano cuenta con un plantel muy completo, que volvió a competir de igual a igual en una instancia decisiva y que tiene, además, un futuro enorme por delante.
Duendes, mientras tanto, volvió a demostrar por qué es el máximo ganador en la historia del Torneo Regional del Litoral. Supo jugar una final, entendió qué partido debía disputar y tuvo la eficacia necesaria para quedarse con una victoria trabajada hasta el último instante.
El Verdulero recuperó su lugar en lo más alto. El título volvió a sus manos y el rugby del Litoral tiene otra vez a Duendes como campeón.