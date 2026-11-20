La actividad contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda; el senador provincial Ciro Seisas; el diputado provincial Joaquín Blanco; y el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, junto a demás autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones deportivas, entrenadores, deportistas y sus familiares.
Santa Fe reconoció a sus deportistas con las Becas al Mérito Deportivo: 412 beneficiarios y una inversión de $546 millones
En un acto que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes, autoridades y familiares, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante la entrega de las Becas al Mérito Deportivo, un programa destinado a reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los resultados de representantes de distintas disciplinas de todo el territorio santafesino.
La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Consejo Provincial del Deporte (COPRODE), a través de las utilidades de la Lotería de Santa Fe.
En esta edición, el programa contempla becas de apoyo para 36 disciplinas deportivas, distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. La inversión informada asciende a 546 millones de pesos, alcanzando a 412 deportistas y entrenadores.
El reconocimiento se divide en cuatro categorías: Excelencia, Rendimiento, Desarrollo y Entrenadores. De esta manera, se busca acompañar tanto a quienes alcanzaron resultados destacados como a quienes transitan distintas etapas de crecimiento y desarrollo deportivo, incluyendo también a los profesionales que cumplen un papel fundamental en la formación y preparación de los atletas.
La nómina de beneficiarios refleja la diversidad y el alcance territorial del deporte santafesino, con representantes de Rosario, Santa Fe, Granadero Baigorria, Funes, Casilda, Venado Tuerto, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Carcarañá, Roldán, Cañada de Gómez, Esperanza, entre muchas otras localidades.
Maletti destacó el crecimiento del programa y la infraestructura deportiva provincial
Luego del evento, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, dialogó con El Litoral y explicó los criterios de selección de los beneficiarios: «Estas becas son postuladas por las federaciones, se les otorgan por méritos nacionales e internacionales».
En relación con el acompañamiento económico, destacó el incremento de los montos destinados a los deportistas y adelantó que habrá una segunda instancia de entrega: «Se pudo incrementar el monto de beca a los deportistas. Esta es la primera etapa; se hará otra en Santa Fe el viernes que viene, en El Invencible».
Maletti también remarcó el alcance inclusivo de la iniciativa y su llegada a las distintas disciplinas: «Esto es para todos los deportes federados, tanto convencionales como adaptados».
Por otra parte, se refirió a la intensa agenda deportiva que tendrá la provincia durante los próximos días. «Este fin de semana define la Copa Santa Fe de fútbol este sábado en Rosario, el rugby con la final del TRL, handball en Santa Fe y el 13 de diciembre se define el ciclismo», señaló.
Finalmente, hizo referencia al aprovechamiento de la infraestructura deportiva provincial y a las proyecciones para el próximo año. «Los escenarios de los Juegos Suramericanos se están utilizando. Para el año que viene tenemos 50 pedidos para todos los Invencibles, para albergar torneos provinciales, nacionales e internacionales», concluyó.
De esta manera, las Becas al Mérito Deportivo representan una herramienta de acompañamiento al deporte santafesino, que busca reconocer los logros alcanzados y fortalecer el desarrollo de deportistas y entrenadores en cada rincón de la provincia.
Los deportistas reconocidos en las distintas disciplinas
Entre los becados de ajedrez se encuentran Franco Navier Abram or y Pablo Mizzau, mientras que en arquería fueron reconocidos Federico Duarte, Alma Fiorella Pueyo López y Brianna Leonela Silva.
En atletismo convencional recibieron el reconocimiento Lázaro Bonora, Abril Lorena Candia, Paloma Pilar Feito, Malena Arantza Gobbo, Aquiles Andrés Linares, Carolina Lozano, Milagros Menoni y Ciro Joaquín Vitar. En atletismo adaptado fueron incluidos Thiago Sharif Gouchone, Brian Lionel Impellizzeri y Yanina Andrea Martínez.
En bochas fueron distinguidas Romina Soledad Bolatti y, en la modalidad adaptada, Hernán Fernández. El canotaje cuenta con Bruno Carlos Benigno, Lucas y Tomás Brito Castagnolo, Nehuén Tomás Famoso, Sebastián Garaycoechea, Manuel Marty, Luca Micatrotta y Diexe Narem Molina Zuluaga.
En ciclismo fueron reconocidos Ignacio Martín Di Rico, Santiago Gruñeiro, Bautista Nichea, Zoe Milagros Quiroga e Iván Gabriel Ruiz, mientras que Gustavo Adolfo López integra la nómina de ciclismo adaptado. En esgrima aparecen Valentina Cassanello, María Caterina Correa Sticconi, Paulina Guerscovich, Gerónimo León Kellemberger y Franco Marchetti.
El esquí náutico tiene como beneficiarios a Francisco y Tobías Giorgis. En fútbol adaptado fueron incluidos Yamir Aarón Alostiza, Facundo Javier Bernal, Damián Eduardo Cichero, Manuel Ignacio Costello, Ricardo Damián Defelippe, Lucas Druetta, Franco David Farías, Alexandro Delio Ferrer, Enzo Lionel Godoy, Iván Ramón González, Oscar Andrés López, Rodrigo Eloy Lugrin, Luciano Andrés Mercogliano, Guido Luis Milocco, Jonathan Fabián Montans, Alan Agustín Monzón, Dylan Nicolás Moreyra, Maximiliano Ezequiel Navarro, Esteban Gastón Ojeda, Claudio Martín Romero, Lucio Sultano, Agustín Tartaglia, Gastón Luciano Torche, Hernán Javier Travagliante y Juan Martín Wattiez.
En gimnasia artística fueron distinguidos Luca Valentino Alfieri, Sofía Belén Balbi, Martina Sol Cortez, Julián Di Pascuale, Mateo Galaretto, Delfina Gentile, Julia Latorre y Joaquín Pendino. En golf adaptado fue reconocido Emanuel Martín Filelfi, mientras que en halterofilia figura Agustín Palacios.
El hockey cuenta con Juan Cruz y Lucas Boretti, además de Delfina Persoglia. En judo fueron incluidos Marcos Javier y Pablo Ezequiel Aguirre Brassesco, Tobías Emmanuel Angeleri, Milton Jesús Aristizábal, Agustín Alejo Cano, Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía, Ignacio Freggiaro, Ithiel Navarrete, Victoria Lucía Nunes, Federico Tomás Pérez, Nicole Alejandra Piscina, Fabio Primo, Francisco e Inés Ricci, Iara Isabella Rojas, Pedro Emanuel Romero y Julieta Tenaglia. En judo adaptado fueron reconocidas Nadia Agostina Boggiano Alegre y María de Lourdes Gatti.
En karate aparecen Juan Ignacio Gallardo, Matías Mateo Raggio y Valentina Ariana Romero. Por su parte, el kendo tiene como becados a Ricardo Ariel Baez, Miriam Noemí Martínez, Marcos Piccolo San Juan y Susana Patricia Silva.
En nado sincronizado fueron reconocidas Franca y Milva Aimetta Alpigiani, María Carasatorre, Carmela De Vincenzo, Amparo Escobar García, Ámbar Fontanarrosa, Victoria Elena Frontons Vuegen, Selena Goldemberg, Serena Pagnanelli Marrero, María Clara Cecilia Rivero, Constanza Sebrie y Josefina Semitiel.
La natación reúne a María Pía Arbilla, Emilia Martina Bisio, Santiago Ignacio Caso, Joaquín Clabel, Joaquín Uriel Giovacchini, Julián Tobías Juárez, Matías Alexis Martino, Lautaro Peralta, Valentina Victoria Solano, Natalia Suárez Monaco y Tomás Zanon. En natación adaptada fueron incluidos Fernando Luis Carlomagno, Lucas Emanuel Colacray, Pablo Esci, Franco Samuel Medina y Julián Rodas.
En paravoley fue reconocida Agustina Belén Cardozo. El patín cuenta con Ulises Al pire, Vicente Bachieca, Thais Bueres, Ernestina Pilar Centeno, Sol Chianelli, Valentina Coppa Bessolo, Tosh Fabrega, María Belén Leva, Agustina Martín, Diamela Martinangelo, Franco Donato Mastroianni Vito, María Lourdes Palma, Maia Magali Pellicano, Candela Abril Rafaeta, Naiara Loreley Sagasti, Daniel Exequiel Tuya, Berenice Daniela Yocco y Corina Zaffora.
En pelota paleta fueron reconocidos Bernardo Algarbe, Jeremías Alejandro Cedrez Capo y Guillermo Daniel Osorio. El remo cuenta con Emilio Genaro Battilana, Emiliano Oscar Calderón, Elena Cerrudo, Bautista y Juan Cruz Isach, Juan Ignacio Jijón, Ignacio Daniel, Máximo Gustavo y Patricio Nicolás Pacheco, Giovanna Partenni, Juan Segundo Romero e Ignacio Rossi.
En rugby adaptado fue incluido Juan Manuel Herrera. En taekwondo recibieron la beca Delfina Rodríguez Garfagnoli y Thiago Valentino Stang. El tenis criollo tiene como representantes a Federico Ignacio Armentano, Franco Román García y Leandro Gianotto, mientras que en tenis de mesa fueron reconocidos Nicolás Daniel Galvano, Valentina Maite Parola y Muriel Lucía Rajmil.
En tenis inglés aparecen Luisina Giovannini, Matilde Meinero Milanesio, Dante Pagani, Tomás Re y Martina Villarruel. En tiro fue distinguido Leonardo Matías Santini.
La vela cuenta con Leandro Pablo y Lucas Ezequiel Altolaguirre, Juan Cruz Bogino, Ángela Vittoria Domine Zeano, Simón Katz, Valentina Maestri, Luca Maio y Clara Sabattini.
En vóley fueron incluidos Morena Marisa Abdala, Sofía Emilia Baldo, Martina Bednarex, Nicolás Matías y Tomás José Capogrosso, Sol Chiummiento, Avril Giuliana Chort, Julia Crespo, Fausto Manuel Díaz, Álvaro Ferrer Bessone, Martina Franco, Agostina Ghigliazza, Lucía Guillaume, Lucía Mezzo, Alma Morselli, María Agostina Pelozo, Elina María Rodríguez, Julieta Arianne Ruelli, Zoe Sharon Studer, Isabella Stumpo y Pilar Aylen Ville.
Finalmente, en waterpolo fueron reconocidos Maite Benítez Szturmaj, Nicolás Joaquín Bonifasi, Juan Mateo, Pablo Andrés y Pedro Martín Bravo, Faustino y Francisco Buratovich Martínez, Valentín Cabral, Bautista Cairo, Bautista Federico Calcagno, Lautaro Camino, Nicolás Andrés y Santino Julián Caropreso, Nicolás Martín Castanetto, Facundo Cavagna, Facundo Chelini, Esteban Lucas Corsi, Antonio De Vincenzo, Lautaro De Yuliis, César Amancio Díaz Colodrero, Gino Ducchini, Tomás Rodrigo Echenique, Pilar Enrique, Nicolás Fucaraccio, Tomás Galimberti, Juan Bautista Gatell, Valentín Giusto Zimmardo, Francisco Gamal Helguera Alaniz, Branco Levak Cybulsky, Alex Franz Lorenth, Tomás Pablo Martelli, Guido Gabriel Martino, Valentín Rafael Medici, Augusto Joaquín Oliva, Noelia Beatriz Pérez, Juan Matías Piedrabuena, Nicolás Luciano Provenzano, Máximo Constantino Pusch, Gastón Querze, Ignacio Re, Joaquín Rosso Acuña, Eleazar Donato Segura, Ignacio Setti, Nahir Carin Stegmayer, Alejo Martín Teijeiro, Tomás Tilatti y Guido Torre.
El reconocimiento también alcanza a los entrenadores, con representantes de distintas disciplinas que acompañan la formación y el desarrollo de los deportistas santafesinos.