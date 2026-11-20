Rosario

Santa Fe reconoció a sus deportistas con las Becas al Mérito Deportivo: 412 beneficiarios y una inversión de $546 millones

En un acto que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes, autoridades y familiares, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante la entrega de las Becas al Mérito Deportivo, un programa destinado a reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los resultados de representantes de distintas disciplinas de todo el territorio santafesino.