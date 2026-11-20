Poniéndole fin a otra de las disciplinas que formó parte del calendario 2026 de la Copa Santa Fe, a lo largo de este anteúltimo fin de semana del mes de noviembre se estará desarrollando la etapa final del campeonato de handball, con la consagración de los campeones tanto en la rama masculina como en su versión femenina.
Se define la edición 2026 de la Copa Santa Fe de handball
Desde este sábado 21 se jugará la fase final del certamen de balonmano en ambas ramas. En total, participarán 21 equipos de todo el territorio santafesino, incluyendo los 12 mejores elencos masculinos y 9 femeninos. Habrá una fase clasificatoria, el domingo se juegan las semis y en el mediodía del lunes se disputarán las finales. IL Péretz defiende la corona tanto en varones como en damas.
En total, serán 21 los equipos que animarán la etapa decisiva del certamen que cuenta con la organización y el respaldo de la Federación Santafesina de balonmano, el gobierno de la provincia y la Lotería de Santa Fe.
Los encuentros darán inicio este sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana y se extenderán durante toda la jornada. El domingo, desde las 9.30 y hasta la noche, se definirá la clasificación y se jugarán las semis, mientras que el lunes desde las 12 tendrá lugar la final femenina y a partir de las 13.30 el partido por el título entre los caballeros.
La primera tanda de encuentros se jugarán en el flamante Estadio Invencible de la ciudad de Santa Fe y en el gimnasio de CILSA, mientras que semifinales, partidos por el tercer lugar y las finales se disputarán en el escenario inaugurado para los Juegos Suramericanos que albergó la provincia en septiembre pasado.
Vale recordar que en la pasada edición, los equipos de IL Péretz de la ciudad de Santa Fe se coronaron campeones en el gimnasio del CEF Nª29 tras superar a Adelante de Reconquista en varones y a Independiente de Santo Tomé en la rama femenina.
Entre los varones
Según el calendario establecido para esta fase final de la Copa Santa Fe de handball en su edición 2026, en varones jugarán los 12 mejores clubes de la provincia divididos en 4 zonas de 3 equipos cada una. Luego de disputar la primera fase bajo el formato de todos contra todos, el ganador de cada grupo se meterá en la ronda de semifinales programada para la tarde-noche del domingo.
Los perdedores de esos cruces jugarán por el tercer puesto el lunes 23 desde las 10.30, mientras que los vencedores irán mano a mano por el título de campeón a partir de las 13.30, siempre en el Invencible de la capital provincial. En el Grupo A competirán IL Péretz Negro, Asturiano y CASLA, mientras que en la Zona B estarán Adelante de Reconquista, Gran Rosario y Ministerio de Santo Tomé.
Por su parte, el grupo C quedó compuesto por Talleres de Villa Constitución, Alianza de Santo Tomé e IL Péretz Amarillo. Por último, integrarán la Zona D los representativos de Independiente de Santo Tomé, Sagrado Corazón y Pumas.
La definición de las damas
En cuanto a la resolución de la Copa Santa Fe de handball femenino, el formato y la modalidad de disputa será similar al de los caballeros, aunque en este caso con 9 protagonistas repartidos en tres zonas de 3 integrantes de cada uno.
Los equipos que ganen cada grupo más el mejor de los segundos, chocarán en semifinales durante la tarde del domingo mientras que el lunes a las 12 se resolverá al nuevo campeón.
En la ronda inicial, la Zona A quedó compuesta por IL Péretz, San Lorenzo y Gran Rosario, mientras que el grupo B lo conforman Pumas, Sagrado Corazón y Alianza de Santo Tomé. Finalmente, en la Zona C se medirán Talleres de Villa Constitución, Independiente de Santo Tomé y Adelante de Reconquista.