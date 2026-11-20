En el Estadio Invencible de la capital provincial

Se define la edición 2026 de la Copa Santa Fe de handball

Desde este sábado 21 se jugará la fase final del certamen de balonmano en ambas ramas. En total, participarán 21 equipos de todo el territorio santafesino, incluyendo los 12 mejores elencos masculinos y 9 femeninos. Habrá una fase clasificatoria, el domingo se juegan las semis y en el mediodía del lunes se disputarán las finales. IL Péretz defiende la corona tanto en varones como en damas.