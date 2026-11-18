Handball - Asociación Santafesesina

IL Peretz cerró un año fantástico en formativas y volvió a demostrar que tiene futuro

Las categorías menores masculino y cadetes - ambas ramas-, se consagraron campeonas de la Asociación Santafesina de Handball. El trabajo de formación, la identidad de juego y el acompañamiento de las familias fueron claves para un año de grandes resultados.