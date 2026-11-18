IL Peretz cerró un año que quedará marcado como uno de los más positivos de su historia reciente en el handball. Las categorías inferiores menores y cadetes, tanto en la rama masculina como femenina, lograron consagrarse nuevamente campeones de la Asociación Santafesina de Handball, como consecuencia de un proceso que combina formación, compromiso y una fuerte identidad deportiva.
IL Peretz cerró un año fantástico en formativas y volvió a demostrar que tiene futuro
Las categorías menores masculino y cadetes - ambas ramas-, se consagraron campeonas de la Asociación Santafesina de Handball. El trabajo de formación, la identidad de juego y el acompañamiento de las familias fueron claves para un año de grandes resultados.
Al frente de los Menores se encuentra Enzo Fiorito, quien transita su segundo año junto a la categoría masculina y destacó la evolución experimentada por sus jugadores. “Pasamos de ganar solamente un partido en el primer semestre del año pasado a campeonar tres veces seguidas”, señaló el entrenador, quien puso especial énfasis en el crecimiento colectivo.
Una identidad que se construye en cada entrenamiento
Para Fiorito, los resultados son una consecuencia del trabajo realizado. “En lo técnico y táctico ordenamos los contenidos que se enseñaban para la categoría. Pero buscamos que cada vez que jugamos los chicos entren a disfrutar, sin pensar en el resultado. Que se vacíen y después veremos si alcanza o no”, explicó.
Ese concepto permitió consolidar una identidad que se fue fortaleciendo durante estos dos años. El plantel está compuesto mayoritariamente por jugadores que comenzaron a practicar handball el año pasado, junto con otros que llegaron desde la categoría Infantil. La experiencia acumulada y la continuidad del proceso fueron determinantes para alcanzar los objetivos.
Durante la temporada, además, IL Peretz afrontó el campeonato de Fase 1, competencia que reúne equipos de Córdoba, Rosario, San Nicolás y Entre Ríos. El conjunto santafesino terminó cuarto, un resultado que, aunque no alcanzó la meta inicial de ubicarse entre los tres primeros, permitió medirse con instituciones de otras afiliadas y sumar una experiencia valiosa.
Crecer aun con las dificultades
Uno de los aspectos que distingue al trabajo de IL Peretz es la capacidad para adaptarse. El club es la única institución que no dispone de un espacio reglamentario de 40 por 20 metros para sus entrenamientos. Sin embargo, lejos de transformarse en una limitación definitiva, esa realidad se convirtió en parte del aprendizaje.
“Muchas veces estamos limitados por el espacio, pero sabemos adaptarnos y eso tratamos de transmitir: aun en la dificultad uno siempre puede hacer algo. Creo que eso identifica a Peretz”, sostuvo Fiorito.
El entrenador también destacó el trabajo conjunto entre el cuerpo técnico, la preparación física y el equipo de entrenadores, además del acompañamiento permanente de las familias. “Hay un apoyo enorme de padres y madres que confían y acompañan en todo momento. En Peretz hay futuro y eso nos hace redoblar esfuerzos para llegar siempre más lejos en la formación integral de los deportistas”, remarcó.
A la espera de la proclamación oficial de los campeones y la entrega de premios por parte de la Asociación Santafesina de Handball, la disciplina atraviesa un momento de crecimiento en Santa Fe y la región. La presencia de la Selección Argentina en El Invencible durante los Juegos ODESUR también significó un impulso para un deporte que busca seguir sumando instituciones y jugadores.
Bajo la coordinación de Fernando Pinget, IL Peretz sostiene una apuesta clara por las divisiones formativas. El desafío será continuar creciendo, ampliar la participación de clubes en la Asociación y generar competencias cada vez más atractivas. El presente ya entregó resultados; el futuro promete mucho más.