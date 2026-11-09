Peretz dio otro paso importante en su camino hacia el título. En el marco de la competencia de la Asociación de Handball, el equipo santafesino venció 35 a 25 a Alianza de Santo Tomé, en un encuentro disputado en Centro 29 de Santa Fe y acompañado por un nutrido grupo de entusiastas simpatizantes.
Peretz ganó y va por la corona
En Centro 29 de Santa Fe, el conjunto santafesino derrotó 35 a 25 a Alianza de Santo Tomé y quedó a un triunfo de quedarse con el campeonato.
Desde el comienzo, Peretz tomó la iniciativa y logró imponer su ritmo. Si bien Alianza mostró buenas intenciones y se mantuvo a la altura de las circunstancias, el conjunto santafesino fue ligeramente superior y, con el correr de los minutos, consiguió marcar diferencias en el marcador.
Uno de los puntos altos de la jornada fue la actuación de Ocampo, un jugador de enorme futuro que tuvo una destacada participación y estuvo muy bien acompañado por sus compañeros. El esfuerzo colectivo, el compromiso y el trabajo de todo el plantel fueron claves para sostener la ventaja y cerrar una victoria importante.
A un triunfo del campeonato
El 35-25 dejó a Peretz en una posición inmejorable. Ahora, el equipo santafesino deberá viajar a Rafaela para enfrentar a Almagro, sabiendo que una victoria le permitirá coronar una campaña que hasta el momento ha sido muy positiva.
Alianza, pese a la derrota, también dejó una imagen alentadora, con un equipo que nunca renunció a sus intenciones y buscó competir hasta el final.
Peretz celebró una nueva victoria y ya piensa en el último desafío. La consagración está al alcance de la mano y todo se definirá en Rafaela.
Los equipos:
- Peretz: González, Ocampo, Valli, Haberkon, Iedro, Décimma, Río, Riera, Asselbon, Ramos, Altamirano y Ponce. Cuerpo técnico: Fiorito, Álvarez, Pinget y Doldán.
- Alianza: Salva, Piolín, Balbuena, Mercado, Leguiza, Giménez, Vincent, Houriey, Sacks, Molina, Ramírez y Barco. Cuerpo técnico: Albornoz y Zota