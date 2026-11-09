#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Asociación de Handball

Peretz ganó y va por la corona

En Centro 29 de Santa Fe, el conjunto santafesino derrotó 35 a 25 a Alianza de Santo Tomé y quedó a un triunfo de quedarse con el campeonato.

Péretz superó a Alianza de Santo Tomé por 35 a 25 y quedó a un triunfo del campeonato. Crédito: Flavio Raina.Péretz superó a Alianza de Santo Tomé por 35 a 25 y quedó a un triunfo del campeonato. Crédito: Flavio Raina.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Peretz dio otro paso importante en su camino hacia el título. En el marco de la competencia de la Asociación de Handball, el equipo santafesino venció 35 a 25 a Alianza de Santo Tomé, en un encuentro disputado en Centro 29 de Santa Fe y acompañado por un nutrido grupo de entusiastas simpatizantes.

Desde el comienzo, Peretz tomó la iniciativa y logró imponer su ritmo. Si bien Alianza mostró buenas intenciones y se mantuvo a la altura de las circunstancias, el conjunto santafesino fue ligeramente superior y, con el correr de los minutos, consiguió marcar diferencias en el marcador.

Mirá tambiénAdelante Reconquista gritó campeón e I.L. Peretz se destacó entre los mejores

Uno de los puntos altos de la jornada fue la actuación de Ocampo, un jugador de enorme futuro que tuvo una destacada participación y estuvo muy bien acompañado por sus compañeros. El esfuerzo colectivo, el compromiso y el trabajo de todo el plantel fueron claves para sostener la ventaja y cerrar una victoria importante.

A un triunfo del campeonato

El 35-25 dejó a Peretz en una posición inmejorable. Ahora, el equipo santafesino deberá viajar a Rafaela para enfrentar a Almagro, sabiendo que una victoria le permitirá coronar una campaña que hasta el momento ha sido muy positiva.

El equipo santafesino mostró superioridad durante el encuentro disputado en Centro 29. Crédito: Flavio Raina.El equipo santafesino mostró superioridad durante el encuentro disputado en Centro 29. Crédito: Flavio Raina.

Alianza, pese a la derrota, también dejó una imagen alentadora, con un equipo que nunca renunció a sus intenciones y buscó competir hasta el final.

Peretz celebró una nueva victoria y ya piensa en el último desafío. La consagración está al alcance de la mano y todo se definirá en Rafaela.

Péretz buscará la consagración frente a Almagro en Rafaela Crédito: Flavio Raina.Péretz buscará la consagración frente a Almagro en Rafaela Crédito: Flavio Raina.

Los equipos:

  • Peretz: González, Ocampo, Valli, Haberkon, Iedro, Décimma, Río, Riera, Asselbon, Ramos, Altamirano y Ponce. Cuerpo técnico: Fiorito, Álvarez, Pinget y Doldán.
  • Alianza: Salva, Piolín, Balbuena, Mercado, Leguiza, Giménez, Vincent, Houriey, Sacks, Molina, Ramírez y Barco. Cuerpo técnico: Albornoz y Zota
+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Asociación Santafesina de Handball
Handball
I.L Peretz

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro